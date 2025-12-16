Starkoch bei "Mein Lokal, dein Lokal" empört: "Jetzt bin ich bisschen sauer"
Wernigerode - Beim Robin-Spezial von "Mein Lokal, dein Lokal" ist heute ein ganz besonderes Restaurant an der Reihe: "Orchidea Huong" aus Robin Pietschs (37) Heimat und gleichzeitig sein liebstes Lokal der Stadt. Der Sternekoch kommt aus dem Schwärmen nicht mehr raus - bis er die Bewertung eines Kandidaten hört.
Robin Pietsch begrüßt in seiner Heimatstadt Wernigerode (Sachsen-Anhalt) die Inhaberin des "Orchidea Huong" herzlich. Nicht nur der 37-Jährige liebt das Lokal - sogar Schauspieler George Clooney (64) und Matt Damon (55) waren hier schon zu Gast.
Inhaberin Huong (67) will ihre Gäste - und natürlich ihre vier Mitstreiter - mit vietnamesischer und japanischer Kulinarik begeistern. Schon bei der Vorspeise kommen alle ins Schwärmen und vergeben eine tolle Tendenz für den Tag.
Alle, bis auf Alex (54) vom Restaurant "Schiefer". Er gibt "nur" eine Tendenz von acht Punkten und kritisiert, dass er seine Pho (vietnamesische Nudelsuppe, Anm. d. Red.) ohne Koriander bestellt habe, sie aber mit Koriander serviert wurde. Die Vorspeise habe ihm aber dennoch super geschmeckt.
"Das verstehe ich nicht", kommentiert Robin Pietsch die Wertung, "Koriander ist nun mal Bestandteil der Suppe."
Robin Pietsch von Bewertung geschockt: "Da hätte ich jetzt bisschen mehr erwartet"
Doch damit nicht genug. Die vier Gastronomen verspeisen ein köstliches Menü aus traditionell asiatischen Speisen wie Sommerrollen, Sushi, krosse Ente oder außergewöhnliche Eissorten.
Kritik gibt es kaum zu vermelden. Umso überraschter ist der Sternekoch, als es von Alex am Schluss erneut nur acht Punkte gibt.
"Da hätte ich jetzt bisschen mehr erwartet", meint der 37-Jährige "Jetzt bin ich bisschen sauer, das ist schließlich mein Lieblingsrestaurant."
Auch die Wertung von Meik (56) vom Restaurant "Leo's" kann Robin nicht nachvollziehen - der Gastronom zieht einen Punkt ab, weil die Rechnung so günstig war.
Welche Punkte die anderen Kandidaten verteilen und wie sich das "Orchidea Huong" bislang in der Wochenwertung schlägt, das erfahrt Ihr um 17.55 Uhr auf KabelEins oder vorab auf Joyn.
Titelfoto: Just Friends Productions GmbH