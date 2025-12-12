"Mein Lokal, Dein Lokal" in Dresden: Konkurrenten geben miserable Punkte - "Mir ist schlecht"

Dresden - Bei " Mein Lokal, Dein Lokal " in Dresden und Umgebung wird das Finale der Weihnachtswoche eingeläutet! Am fünften Tag geht es ins "Almrausch" zu Isabel Widmann (33), deren Familie für mehrere Restaurants in der sächsischen Landeshauptstadt bekannt ist. Mit österreichischer Küche will die junge Frau im Wettkampf überzeugen. Doch gleich zu Beginn erlauben sich die Konkurrenten einen bösen Scherz.

Legten Isabel Widmann (33) und ihren Bruder Nicolas (34) rein: Clemens Lutz (54, "Kobalt", v.l.), Olaf Kranz (46, Schmidt's), Dennis Lebel (39, "Schwerelos") und Alessandro Horrion (36, "La Mia Mamma"). © Just Friends Productions GmbH

"Die Isi hatte jetzt echt vier Tage Zeit, sich vorzubereiten. Ich bin dafür, dass wir die Isi und den Nico [ihren Bruder, Anm. d. Red] so richtig auflaufen lassen", heckt Dennis Lebel (39, "Schwerelos") mit seinen Gastro-Kollegen einen fiesen Plan aus.

Trotz scheinbar gelungener Vorspeisen verkünden sie der 33-Jährigen eine miserable Tendenz. "Das ist jetzt nicht böse gemeint. Ich gebe dir ganz lieb gemeinte vier Punkte", lautet das Urteil von Alessandro Horrion (36, "La Mia Mamma") für sein Beef-Tatar mit Eidotter und Bauernbrot (Preis: 13,50 Euro).

Sichtlich geschockt wissen die Chefs am Tisch gar nicht, was sie entgegnen sollen. Direkt kommt mit drei Punkten für die herzhafte Gulaschsuppe mit Erdäpfeln (9,50 Euro) eine weitere Negativ-Wertung. "Mir ist schlecht", sagt Isabel Widmann völlig überrumpelt.

Kurz darauf löst sich jedoch die große Anspannung, als die Gäste plötzlich in Lachen ausbrechen. "Boah!", platzt es erleichtert aus der Chefin heraus. "Die haben so ein Pokerface. Unfassbar." Selbst der kommentierende Sternekoch Robin Pietsch (37) muss zugeben, dass die schauspielerische Leistung echt überzeugend war. Bei der echten Tendenz reicht es letztlich für 32 Punkte.