"Mein Lokal, Dein Lokal": Erst knallharte Kritik, dann wendet sich das Blatt
Quedlinburg - Halbzeit beim Robin-Spezial von "Mein Lokal, Dein Lokal" aus dem Harz: Heute lädt Kandidat Felix (27) ins "Kiku" ein. Die Kritik seiner Mitstreiter ist sehr durchwachsen - kann er trotzdem punkten?
Sternekoch und Moderator Robin Pietsch (37) wird im "Kiku" in Quedlinburg (Sachsen-Anhalt) nicht nur von Kandidat und Sous-Chef Felix empfangen, sondern auch vom Inhaber Jan: Er arbeitete viele Jahre mit Robin zusammen.
Der 37-Jährige ist von der Vorspeise, asiatischen Dumplings, vollends überzeugt. Felix' Mitstreiter lassen sich ihr Kimchi (fermentierter Kohl, Anm. d. Red.) und Chawamushi (herzhafter Eierstich, Anm. d. Red.) schmecken und schwärmen vom ersten Gang.
Alle bis auf Meik (56) vom Restaurant "Leo's". Seiner Meinung nach sind seine Garnelen nicht knusprig genug und begeistern ihn nicht so sehr.
"Ich war mit meinem Gericht jetzt nicht so davon überzeugt, dass ich sage, das hab ich von euch als Küchenteam als Maßstab erwartet", kritisiert der Gastronom knallhart und gibt eine eher milde Tendenz von nur 7 Punkten.
Kritik am japanischen Dessert: "Das kann einen Asiaten nicht umhauen"
Dann kommt eine glückliche Wendung: Der Hauptgang reißt alle vom Hocker! Huong (67) vom "Orchidea Huong" verkündet: "Besser habe ich noch nie gegessen."
Selbst Meik kann überzeugt werden und ist von seinem Habachi-Rehsteak "total begeistert". Alex (54) bezeichnet seinen Kohlenfisch als "wildes Potpourri von Geschmäckern" und "irrsinnig komplex".
"Da bekomme ich direkt Gänsehaut", freut sich Felix über das positive Feedback seiner Mitstreiter.
Doch lange hält die Euphorie nicht. Huong, die selbst ein asiatisches Restaurant betreibt, ist vom Dessert enttäuscht.
"Meine Begeisterung vom Hauptgang hat sich ein bisschen reduziert", bedauert sie. Ihr Mochi (japanischer Reiskuchen, Anm. d. Red.) sei viel zu weich. "Das ist für den deutschen Gaumen, aber das kann einen Asiaten nicht umhauen", lacht die Vietnamesin.
Wie viele Punkte Felix und das "Kiku" am Ende abstauben und wo er bislang in der Wochenwertung liegt, das erfahrt Ihr um 17.55 Uhr auf KabelEins oder vorab auf Joyn.
