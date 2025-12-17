"Mein Lokal, Dein Lokal": Erst knallharte Kritik, dann wendet sich das Blatt

Quedlinburg - Halbzeit beim Robin-Spezial von " Mein Lokal, Dein Lokal " aus dem Harz : Heute lädt Kandidat Felix (27) ins "Kiku" ein. Die Kritik seiner Mitstreiter ist sehr durchwachsen - kann er trotzdem punkten?

An Tag drei besucht "Mein Lokal, Dein Lokal" das "Kiku" in Quedlinburg. © Bildmontage: Just Friends Productions GmbH

Sternekoch und Moderator Robin Pietsch (37) wird im "Kiku" in Quedlinburg (Sachsen-Anhalt) nicht nur von Kandidat und Sous-Chef Felix empfangen, sondern auch vom Inhaber Jan: Er arbeitete viele Jahre mit Robin zusammen.

Der 37-Jährige ist von der Vorspeise, asiatischen Dumplings, vollends überzeugt. Felix' Mitstreiter lassen sich ihr Kimchi (fermentierter Kohl, Anm. d. Red.) und Chawamushi (herzhafter Eierstich, Anm. d. Red.) schmecken und schwärmen vom ersten Gang.

Alle bis auf Meik (56) vom Restaurant "Leo's". Seiner Meinung nach sind seine Garnelen nicht knusprig genug und begeistern ihn nicht so sehr.

"Ich war mit meinem Gericht jetzt nicht so davon überzeugt, dass ich sage, das hab ich von euch als Küchenteam als Maßstab erwartet", kritisiert der Gastronom knallhart und gibt eine eher milde Tendenz von nur 7 Punkten.