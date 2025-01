Starkoch Robin Pietsch schwärmt bei "Mein Lokal, dein Lokal" - aber die Punktzahl überrascht

Nach der ersten Kostprobe für den Sternekoch trudeln dann auch schon Wolfgangs Mitstreiter und Konkurrenten ein. Die Vorspeisen - Karotten-Tartar mit Onsen-Ei, Rote-Bete-Salat mit Meerrettich-Creme und eine Karotten-Süßkartoffel-Suppe - schmecken den vieren so gut, dass sie Wolfgang prompt die höchste Tendenz der Woche verleihen.

Die Erwartungen sind hoch. So staunt der 36-Jährige nicht schlecht, als der Bad Emser Koch ihm "nur" Nudeln mit Pesto vorsetzt. Dabei handelt es sich aber um Linguine mit einem selbstgefertigten Frankfurter-Grüne-Soße-Pesto und gegrillten Tigergarnelen.

"Der hat es kulinarisch faustdick hinter den Ohren", erklärt Robin Pietsch direkt zu Anfang. Denn: Wolfgang genoss eine ausgezeichnete Ausbildung unter Star-Koch Johann Lafer (67) und arbeitete mehrere Jahre in einem Drei-Sterne-Restaurant.

Im Emser Thermehotel steht der 39-jährige Wolfgang in seiner über 100 Quadratmeter großen Küche hinter dem Herd und möchte seine vier Mitstreiter - und den Sternekoch - mit seinen Kreationen beeindrucken.

Als Hauptgänge landen wieder die Linguine, ein vegetarisches Blumenkohl-Tikka-Masala, der Haussalat und gebratenes Schweinefilet auf dem Tisch. Während Frank (38, "Con Gusto"), Aga (43, " Moselgruss ") und Maxime ihre Gerichte als perfekt oder optimal betiteln, rennt Igor (49, "Adria Kroatien") mit seinem Teller in die Küche.

Finale bei der KabelEins-Show! Wer nimmt das Krönchen mit? © Joyn/Nadine Rupp

"Ich kann [Igor] bei seiner Kritik nicht ganz folgen", gibt Robin Pietsch zu, "aber man trifft ja nicht immer jeden Punkt." Der Sternekoch freut sich aber, dass Wolfgang die Kritik sehr gut annimmt.

Mit dem Dessert will das Emser Thermehotel nochmal richtig glänzen. Wolfgang dekonstruiert eine Schwarzwälder-Kirsch-Torte und bereitet das Kirschwasser in Gelee-Form zu. Robin Pietsch ist begeistert: "Hab ich halt erwartet, dass Wolfgang so ein Knaller-Dessert raushaut, weil der kann's einfach!".

Nachdem der Nachtisch verputzt und nur Maxime etwas auszusetzen hatte, geht es an die Punktevergabe. Sichert sich Wolfgang mit dem Emser Thermehotel den Sieg? Ja, und zwar mit Abstand! Dreimal neun und einmal zehn Punkte darf sich der 39-Jährige schmecken lassen.