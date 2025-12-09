"Mein Lokal, Dein Lokal" in Dresden: Teilnehmerin ist überwältigt - "Sieht unfassbar aus"

Tag 2 bei "Mein Lokal, Dein Lokal" in Dresden und Umgebung! Dieses Mal tischt Clemens Lutz in seinem "Kobalt - Club Royal" am Elbufer auf.

Von Maximilian Schiffhorst

Dresden - Tag 2 beim Weihnachtsspecial von "Mein Lokal, Dein Lokal" in Dresden und Umgebung! Dieses Mal tischt Clemens Lutz (54) in seinem Edel-Restaurant "Kobalt - Club Royal" am Elbufer auf. Die kreierten Gerichte treffen dabei - trotz eines Patzers - voll ins Schwarze.

Achtung, Spoiler!

Das "Kobalt - Club Royal" im Basteischlösschen will mit erstklassiger Küche überzeugen. © Petra Hornig "Wir sind in der Stadt der Könige. Hier stößt man überall auf Gold und August den Starken. Und Kobalt war die Farbe der Könige", erklärt Lutz in der Kabel-Eins-Sendung den Namen seiner Gastronomie im Basteischlösschen. Bereits mit den Vorspeisen kann der Betreiber bei den Konkurrenten punkten. Vor allem Isabel Widmann (33, "Almrausch") ist überwältigt. "Es sieht unfassbar aus", sagt sie angesichts der servierten Jakobsmuschel mit Kürbis, Quitte und Basilikum (Preis: 20 Euro). Auch Dennis Lebel (39, "Schwerelos") schwärmt in höchsten Tönen. Er hat den Hirschschinken mit Rosenkohl, Haselnuss und Preiselbeeren (18 Euro) geordert: "Das ist wirklich ein Geschmacks-Erlebnis." Umso verwunderlicher stellt sich die erste Tendenzz heraus. Nur 34 von 40 möglichen Punkten kann Clemens Lutz ergattern. Womöglich wollen die Konkurrenten zunächst noch ein wenig pokern - schließlich folgen noch zwei weitere Gänge.

Speisten in royalem Ambiente: Alessandro Horrion (36, "La Mia Mamma", v.l.), Isabel Widmann (33, "Almrausch"), Dennis Lebel (39, "Schwerelos") und Olaf Kranz (46, "Schmidt's"). In der Mitte: "Kobalt"-Chef Clemens Lutz (54). © Just Friends Productions GmbH

Koch gesteht Fehler bei "Mein Lokal, Dein Lokal" in Dresden: "Das darf nicht passieren"