"Mein Lokal, Dein Lokal" in Dresden: Teilnehmerin ist überwältigt - "Sieht unfassbar aus"
Dresden - Tag 2 beim Weihnachtsspecial von "Mein Lokal, Dein Lokal" in Dresden und Umgebung! Dieses Mal tischt Clemens Lutz (54) in seinem Edel-Restaurant "Kobalt - Club Royal" am Elbufer auf. Die kreierten Gerichte treffen dabei - trotz eines Patzers - voll ins Schwarze.
Achtung, Spoiler!
"Wir sind in der Stadt der Könige. Hier stößt man überall auf Gold und August den Starken. Und Kobalt war die Farbe der Könige", erklärt Lutz in der Kabel-Eins-Sendung den Namen seiner Gastronomie im Basteischlösschen.
Bereits mit den Vorspeisen kann der Betreiber bei den Konkurrenten punkten. Vor allem Isabel Widmann (33, "Almrausch") ist überwältigt. "Es sieht unfassbar aus", sagt sie angesichts der servierten Jakobsmuschel mit Kürbis, Quitte und Basilikum (Preis: 20 Euro).
Auch Dennis Lebel (39, "Schwerelos") schwärmt in höchsten Tönen. Er hat den Hirschschinken mit Rosenkohl, Haselnuss und Preiselbeeren (18 Euro) geordert: "Das ist wirklich ein Geschmacks-Erlebnis."
Umso verwunderlicher stellt sich die erste Tendenzz heraus. Nur 34 von 40 möglichen Punkten kann Clemens Lutz ergattern. Womöglich wollen die Konkurrenten zunächst noch ein wenig pokern - schließlich folgen noch zwei weitere Gänge.
Koch gesteht Fehler bei "Mein Lokal, Dein Lokal" in Dresden: "Das darf nicht passieren"
Bei der Hauptspeise unterläuft dem "Kobalt"-Team ein kleine, aber nicht gravierende Panne. So wurde auf dem Kabeljaubäkchen-Teller (29 Euro) von Widmann der Parmaschinken vergessen.
"Tut mir wirklich leid. Ich war mit dem Kopf nicht richtig bei der Sache", gesteht Koch Dennis am Tisch den Fehler. "Es ärgert mich wirklich. Das darf einfach nicht passieren. Es steht in der Karte. Der Gast bezahlt dafür. Das muss drauf sein", ergänzt er.
Die Reaktion und Kritikoffenheit kommt bei der betroffenen Gastronomin gut an. "Es kann immer mal was schiefgehen", stellt die 33-Jährige klar.
Durchweg positiv verläuft für Gäste und Chef das Dessert. Etwas Luxus gönnt sich dabei Olaf Kranz (46, "Schmidt's") und probiert das Sorbet mit Crémant (7,50 Euro). Sein Fazit: "Ein schöner Abschluss von unserem Essen hier."
Überraschend ist für alle Teilnehmer der Gesamtpreis des Abends. Dass sie nur 322 Euro zahlen müssen, hätte das Quartett nicht erwartet. Clemens Lutz darf sich am Ende über 37 von 40 möglichen Punkten freuen. Ob dieser Wert noch einholbar ist, bleibt abzuwarten.
Die komplette Folge ist am Dienstagabend um 17.55 Uhr auf Kabel Eins sowie danach kostenlos in der Joyn-Mediathek zu sehen.
Titelfoto: Just Friends Productions GmbH