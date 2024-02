Horror-Crash mit mehreren Toten: Nur dieser 70-Jährige überlebt

Halle (Saale) - Die "RTLZWEI"-Reportage "Mensch Retter" berichtet über die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Co., die tagtäglich Menschen in Not zur Seite stehen. An diesem Dienstag zeigen sie unter anderem auch die Arbeit im BG Klinikum Bergmannstrost in Halle.