Mysteriöser Kriminalfall aus Thüringen: Neue Hinweise durch "Aktenzeichen XY"?

Hermsdorf - Seit dem 4. Januar 1990 gilt Ines Heider aus Hermsdorf (Saale-Holzland-Kreis) als vermisst. Inzwischen gehen die Beamten von einem Tötungsdelikt aus. Am gestrigen Mittwoch wurde der Fall in der Fahndungsserie " Aktenzeichen XY ... Ungelöst " vorgestellt. Die Ermittler hoffen auf neue Erkenntnisse.

Diese nutze man auch, so der Kommissar. In den vergangenen Monaten habe es mehrere größere Absuchungen im Bereich Dresden, Hermsdorf und Umgebung gegeben.

Wie wahrscheinlich es sei, nach all den Jahren überhaupt noch sterbliche Überreste zu finden, will Moderator Rudi Cerne (64) von Tilo Marckwardt wissen. Die Antwort des Kriminalhauptkommissars der Kripo Jena: "Das ist heute kein aussichtsloses Unterfangen mehr." Es gebe da technische Hilfsmittel und Möglichkeiten, selbst Leichen "mit langen Liegezeiten" zu finden.

Dass sich die Frau damals in Richtung Westen aufmachte, um sich dort womöglich ein neues Leben aufzubauen, das können die Beamten inzwischen ausschließen. Stattdessen wird wegen eines Tötungsdelikts ermittelt.

Eine der Fragen, die sich daraus unter anderem ergibt: Wer hat damals Wahrnehmungen im Bereich des Bahnhofes in Zusammenhang mit Ines Heider gemacht?

Wie Kriminalhauptkommissar Marckwardt berichtet, hatte Heider damals eine kleine Wohnung im Käthe-Kollwitz-Platz 5 bewohnt - in der Nähe des örtlichen Bahnhofes.

Heider war nach Angaben von Moderator Cerne zum Zeitpunkt ihres Verschwindens fast 28 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und sehr schlank. Sie hatte dunkelbraune Haare und blau-graue Augen. Bis zu ihrem Verschwinden lebte sie in Hermsdorf.

Zudem wurde in der Sendung auf einen Dacia 1310 - mit dem Ines Heider zuletzt unterwegs gewesen war - hingewiesen. "Das Fahrzeug wird uns von Zeugen als cremebeigefarben beschrieben", so Marckwardt. Kurz nach der Tat soll das Auto veräußert worden sein. Die Kripo will wissen: Wer kann Angaben zum Fahrzeug oder zum Käufer machen?

Die grundsätzlichen Fragen: Wer kann Angaben zu den Geschehnissen am 4. Januar 1990 in Zusammenhang mit der verschwundenen Frau machen? Wer hat Auffälligkeiten gemacht? Und an Mitwissende gerichtet: Wo oder wem gegenüber hat der Täter Angaben oder Andeutungen zur Tat gemacht?