19.04.2024 07:30 "NDR Talk Show": Diese Gäste sind heute Abend zu Gast

Die Moderatoren Barbara Schöneberger (50) und Hubertus Meyer-Burckhardt (67) erwarten am Freitagabend einen bunten Mix an Gästen in der NDR Talk Show.

Von Robert Stoll

Hamburg - Spannende Gäste! Die Moderatoren Barbara Schöneberger (50) und Hubertus Meyer-Burckhardt (67) begrüßen am Freitagabend (22 Uhr) in der "NDR Talk Show" eine illustre Runde. Die Moderatoren Barbara Schöneberger (50) und Hubertus Meyer-Burckhardt (67) erwarten in der "NDR Talk Show" einen interessanten Mix an Gästen. © Georg Wendt/dpa Einer der Gäste ist der Moderator und Modemacher Guido Maria Kretschmer (58). Seit Jahren führt er auf VOX durch das Erfolgsformat "Shopping Queen". Doch nicht nur in Kleidungsfragen ist der gebürtige Münsteraner stilsicher, auch in Deko- und Einrichtungsfragen kennt er sich bestens aus. Seine Karriere startete der mittlerweile in Hamburg lebende 58-Jährige übrigens auf einem Hippiemarkt auf Ibiza mit einem prominenten Käufer: Udo Lindenberg (77). Wie gut Kretschmer auf Menschen zugehen und ihnen zuhören kann, bewies er zuletzt in seinem Buchprojekt "19.521 Schritte". Denn diese Distanz legte er in Berlin zurück. Über die zufälligen Begegnungen mit wildfremden Menschen auf der Straße berichtet der Mode-Designer in der Sendung. TV & Shows Beim MDR rumort es gewaltig: ver.di mit scharfer Kritik gegen drastischen Sparplan Ebenfalls zu Gast sind der heutige Entertainer Mike Krüger (72) und der Architekt Jens-Olaf Nuckel (70). Was kaum jemand wusste: Als im Jahr 1974 der Neue Elbtunnel fertiggestellt worden ist, war Krüger einer der mehreren Hundert Arbeiter Krüger. Er wollte zu dieser Zeit Architekt werden und verbrachte seine Lehrzeit zusammen mit Nuckel, der ebenfalls in Quickborn wohnte. Seitdem sind die beiden Freunde fürs Leben. Während Krüger einen anderen Karriere-Weg einschlug, erfüllte sich Nickel seinen Wunsch und arbeitet bis heute als Architekt. Mit welchem Gefühl die beiden ehemaligen Lehrlinge heute durch den Tunnel fahren und was ihre Männerfreundschaft ausmacht, erzählen sie in der Show. "NDR Talk Show": Die weiteren Gäste in der Sendung vom 19. April 2024 In der Sendung am Freitag ist unter anderem Schauspieler und Sänger Emilio Sakraya (27) zu Gast. (Archivbild) © Jörg Carstensen/dpa Schauspielerin, Sängerin und Comedienne Gisa Flake (38), die als Kriminalkommissarin Alexandra Luschke im "Polizeiruf 110"-Team Cottbus im Einsatz ist und zum Team der ZDF "heute-Show" gehört,

Schauspieler und Sänger Emilio Sakraya (27), dem Musikmachen eine große Hilfe in seinem Leben ist und der auch heute noch Kenntnisse aus seiner Zeit an einer Waldorfschule bezieht

Schauspielerin Diana Körner (79), die in der ARD-Serie "WaPo Bodensee" zu sehen ist und an ihre Dreharbeiten in Hollywood zurückdenkt,

Psychologin und Autorin Marina Weisband (36), die sich für den Erhalt der Demokratie einsetzt, und

Vereinsgründerin Barbara Wentzel und Schlaganfall-Betroffene Tamara Schenk, die über das Thema Schlaganfall und die enormen Lebensveränderungen aufklären. Eigentlich sollte auch Ilka Bessin (52) kommen, doch die Gästeliste wurde kurzfristig geändert. Die "NDR Talk Show" startet am Freitagabend um 22 Uhr im NDR. Wer die Sendung verpasst, hat später in der Mediathek die Chance, sie sich dort anzuschauen.

