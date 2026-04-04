"Alles war schwarz": Ex-"Tagesschau"-Sprecher Jan Hofer enthüllt Details zu seinem Sturz
Hamburg - Im Februar 2026 ist Jan Hofer (76) in Berlin gestürzt. Der Grund: Glatteis. Dabei ist der Ex-"Tagesschau"-Sprecher auf den Kopf geknallt und wurde bewusstlos. Damals übte er dazu unter anderem Kritik am Naturschutzbund Nabu. Jetzt bringt der 76-Jährige weitere Details zu dem Unfall ans Licht.
"Das war eine Eisfläche und dann war alles schwarz, und ich wurde wieder wach, als ein Rettungswagen da war", erinnert sich Hofer in der "NDR Talk Show" am Freitag. "Ich kann mich auch an fast eine Stunde nicht erinnern."
Doch der Moderator hatte Glück: Zum Zeitpunkt des Sturzes trug er eine Smartwatch am Handgelenk. So haben moderne Modelle heutzutage eine Art Sturzerkennung, die daraufhin einen Notruf absetzen können. "Und die hat einen Rettungsdienst angerufen, der gerade zufällig in der Nähe war", so Hofer über seine Uhr.
Die Sanitäter haben ihn daraufhin betreut und ihm aufgeholfen. "Was hast du eigentlich gehabt, wenn du dich an nichts erinnerst?", möchte Moderator Hubertus Meyer-Burckhardt (69) im Gespräch mit dem 76-Jährigen wissen. "Eine Gehirnerschütterung", erklärt Hofer.
"Und die hat meine Frau angerufen!", ergänzt er zu seiner Smartwatch. Mit seiner Frau Phong Lan und dem gemeinsamen Sohn lebt die Familie mittlerweile auf Mallorca.
"NDR Talk Show": Jan Hofer ist bis heute Fan der "Tagesschau"
Generell ist der ehemalige "Let's Dance"-Kandidat sehr technikaffin, besitzt unter anderem eine eigene Drohne. Selbst damals bei der "Tagesschau" hat Hofer als Chefsprecher auch die Dienstpläne erstellt - mit einem eigens erstellten Programm.
Sein Vorgänger Jo Brauner (88) hatte die Pläne noch händisch erstellt. "Weil es den Zugang zum Internet noch nicht gab", so Hofer. "Und ich wollte, dass die Kollegen von überall aus der Welt Zugriff auf die Dienstpläne haben."
Obwohl Hofer bereits seit 2020 nicht mehr Teil der "Tagesschau" ist, ist er nach wie vor großer Fan der Sendung. "Das ist eine herausragende Nachrichtensendung. Und ich bin heilfroh, dass es die so gibt, wie sie ist", so Hofer abschließend.
Titelfoto: NDR/Uwe Ernst