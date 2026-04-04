"Alles war schwarz": Ex-"Tagesschau"-Sprecher Jan Hofer enthüllt Details zu seinem Sturz

Hamburg - Im Februar 2026 ist Jan Hofer (76) in Berlin gestürzt . Der Grund: Glatteis. Dabei ist der Ex-" Tagesschau "-Sprecher auf den Kopf geknallt und wurde bewusstlos. Damals übte er dazu unter anderem Kritik am Naturschutzbund Nabu. Jetzt bringt der 76-Jährige weitere Details zu dem Unfall ans Licht.

Jan Hofer (76) war am Freitag zu Gast in der "NDR Talk Show". © NDR/Uwe Ernst

"Das war eine Eisfläche und dann war alles schwarz, und ich wurde wieder wach, als ein Rettungswagen da war", erinnert sich Hofer in der "NDR Talk Show" am Freitag. "Ich kann mich auch an fast eine Stunde nicht erinnern."

Doch der Moderator hatte Glück: Zum Zeitpunkt des Sturzes trug er eine Smartwatch am Handgelenk. So haben moderne Modelle heutzutage eine Art Sturzerkennung, die daraufhin einen Notruf absetzen können. "Und die hat einen Rettungsdienst angerufen, der gerade zufällig in der Nähe war", so Hofer über seine Uhr.

Die Sanitäter haben ihn daraufhin betreut und ihm aufgeholfen. "Was hast du eigentlich gehabt, wenn du dich an nichts erinnerst?", möchte Moderator Hubertus Meyer-Burckhardt (69) im Gespräch mit dem 76-Jährigen wissen. "Eine Gehirnerschütterung", erklärt Hofer.

"Und die hat meine Frau angerufen!", ergänzt er zu seiner Smartwatch. Mit seiner Frau Phong Lan und dem gemeinsamen Sohn lebt die Familie mittlerweile auf Mallorca.