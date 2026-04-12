Deutscher Musiker wurde als Minderjähriger Vater - und hielt es geheim

Hamburg - Seinen Hit "Aloha Heja He" von 1991 kennt jeder: Am Freitagabend war der "Ur-Vater des deutschen Rock", Musiker Achim Reichel (82), in der " NDR Talk Show " zu Gast.

Musiker Achim Reichel (82) war am Freitagabend in der "NDR Talk Show" zu Gast. © NDR/Uwe Ernst

Im Gespräch mit den beiden Moderatoren Bettina Tietjen (66) und Hubertus Meyer-Burckhardt (69) sprach der 82-Jährige unter anderem über seine Kindheit und Jugend, die er größtenteils auf St. Pauli in Hamburg verbracht hatte.

Reichel verriet unter anderem, dass er in einem Zimmer ohne Fenster schlafen musste. Er schränkte jedoch sofort ein: "Das war kein Kinderzimmer, da stand nur ein Bett. Also ich habe da geschlafen, aber mehr nicht."

Den Großteil der Zeit habe er stattdessen damit verbracht, die Schiffe im Hamburger Hafen zu beobachten und zu studieren. Irgendwann sei aber schließlich die Musik zu seinen Hobbys dazugekommen - und mit ihr auch das Image als Mädchenschwarm.

Dies habe auch dazu geführt, dass er schon als Minderjähriger Vater geworden sei. "Auf St. Pauli aufzuwachsen, ist eine riskante Nummer", witzelte der Musiker. Pikant: Um den Erfolg seiner Band nicht zu gefährden, habe er sein Kind damals geheim gehalten.