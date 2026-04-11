Heftige Gewalt gegen Retter: Doc Caro packt aus! "Sie hatten Todesangst"

Hamburg - Carola Holzner (44) gilt als Deutschlands bekannteste Notärztin und vermittelt sowohl im TV als auch auf Social Media als " Doc Caro " medizinisches Wissen. Doch der Beruf birgt auch Schattenseiten. So kommt es nicht selten vor, dass Gewalt gegen Rettungskräfte stattfindet.

Carola Holzner (44) alias Doc Caro war am Freitag in der "NDR Talk Show" zu Gast. © NDR/Uwe Ernst

"Gewalt gegen Rettungskräfte ist etwas, was auch mich selber betrifft, weil ich ja auch im Rettungsdienst tätig bin", erklärt Holzner in der "NDR Talk Show" am Freitag im Gespräch mit Moderatorin Bettina Tietjen (66).

"Es ist leider ein Thema, was in Deutschland regelmäßig passiert, aber irgendwie nicht auftaucht." So sei häufig in der Öffentlichkeit gar nicht bekannt, was Einsatzkräften teilweise widerfährt, erklärt die Medizinerin.

Und weiter: "Wir kommen ja, um anderen zu helfen. Wenn es dir nicht gut geht, dann rufst du die 110 oder die 112 und möchtest, dass jemand kommt und dir hilft. Und wenn ich dann Angst haben muss, als derjenige der kommt, dann ist die Frage, wie lange kommt denn noch jemand?"

Nach den Angaben von Doc Caro sind es die verschiedensten Personen, die Rettungskräfte daran hindern, ihrer Arbeit nachgehen zu können.

Einen "traumatisierenden Einsatz", bei dem die Freiwillige Feuerwehr in Laatzen Gewalt erlebt hat, stellt die 44-Jährige in einer Folge ihrer Sendung "Doc Caro - Leben hautnah" auf VOX dar.

Bei dem Vorfall wurden die Feuerwehrleute nach Aussage der Medizinerin in der Silvesternacht 2023/2024 "wirklich böswillig in einen Hinterhalt gelockt". Dabei wurden sie mit Steinen und Böllern attackiert. "Sie hatten wirklich Todesangst", schildert die Notärztin.