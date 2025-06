Kult-Moderator gesteht Diebstahl bei "NDR Talk Show"

Hamburg - Nach fast 25 Jahren war am Freitagabend mal wieder Kult-Moderator Fritz Egner zu Gast in der "NDR Talk Show". "The Voice" des Bayerischen Rundfunks, wie Moderatorin Bettina Tietjen (65) den heute 75-Jährigen ankündigte, erzählte dabei nicht nur von dem "prägenden Moment", bundesweit erkannt zu werden, sondern gestand auch einen Diebstahl.