"NDR Talk Show": Co-Moderatorin entlockt Tietjen nachdenkliche Worte

Hamburg - Am Freitagabend führte Bettina Tietjen (64) wieder mit einer anderen Co-Moderatorin durch die " NDR Talk Show ". Erstmals und vorerst einmalig hatte sie Esther Sedlaczek (38) an ihrer Seite .

"Du bist praktisch die letzte in diesem Reigen, der sich 'Bettina and friends' nannte", sagte Tietjen zu Sedlaczek. "Ich hatte dieses Jahr jeden Monat eine andere Co-Moderatorin oder Co-Moderator."

Ab 2025 gibt es bei der "NDR Talk Show" zwei feste Duos als Moderatoren: Hubertus Meyer-Burckhardt (68, v.l.n.r.) und Barbara Schöneberger (50) sowie Bettina Tietjen (64) und Steven Gätjen (52). © NDR/Thomas Kierok

Obwohl sie regelmäßig die "Sportschau" moderiert und genug Erfahrung ins Hamburger Studio mitbrachte, antwortete die 38-Jährige: "Ein bisschen aufgeregt bin ich schon."

Doch geübt spielte sie den Ball an ihre Partnerin zurück. "Was ich mich gefragt habe, nach so einem Jahr wird man auch ein bisschen sentimental, wenn 'Bettina Tietjen and friends' zu Ende geht, oder?"

Sie habe einerseits ein lachendes, andererseits ein weinendes Auge, so die 64-Jährige.

"Weil es schon schön war, fand ich, immer wieder zu beobachten, wie Menschen, die so eine Talkshow vielleicht noch nie moderiert haben, wie die das so machen, wie sich das entwickelt hat." Das habe Spaß gemacht.

"Aber ich freue mich auch total, dass ich ab Januar mit Steven Gätjen wieder einen festen Partner an der Seite habe." Ab 31. Januar 2025 steigt der 52-Jährige als neuer fester Moderator ein. Gätjen und Tietjen moderierten bereits im Juli eine Ausgabe zusammen.

Die ganze Folge der "NDR Talk Show" vom Freitag, dem 29. November, gibt es in der ARD Mediathek.