"NDR Talk Show": Comedian Tony Bauer verrät, wie ein Arzt sein Leben veränderte

"Ein Chirurg sagte damals zu mir: 'Du bist jetzt ein Fallschirmspringer.' Er hat mir mit acht Jahren quasi gesagt, dass ich nie mehr gesund werde, mir aber auch so viel Mut gegeben, dass ich alles bewerkstelligen kann. Der Titel ist eine kleine Hommage an ihn. Vielleicht sieht er das irgendwie und weiß, dass er ein Leben verändert hat", verdeutlichte der Comedypreisträger.

Aktuell tourt Bauer mit seinem Comedyprogramm "Fallschirmspringer" durch Deutschland. Der Titel des Programms geht dabei auf einen seiner Ärzte aus Kindertagen zurück, wie der Komiker am Freitagabend in der " NDR Talk Show " verriet.

Der Duisburger lässt sich von seiner schweren Krankheit nicht aufhalten, will im kommenden Jahr sogar einen Marathon laufen. (Archivfoto) © Rolf Vennenbernd/dpa

Bauer, der in der kommenden Staffel vom "Supertalent" neben Dieter Bohlen (71) in der Jury sitzen wird, lässt sich von seiner Krankheit in kleinster Weise aufhalten - 2026 will er sogar einen Marathon laufen!

"Ich will dieses Jahr in Frankfurt die Qualifikation laufen und dann nächstes Jahr in New York den Marathon. Und in New York dann mit einer Kamera, damit man mich verfolgen kann", unterstrich der 29-Jährige im Gespräch mit Moderatorin Barbara Schöneberger (51).

Sein Vorhaben habe auch einen ganz bestimmten Grund, wie der Duisburger abschließend erklärte: "Ich würde gerne ein paar wohlhabende Menschen gewinnen, die pro Kilometer Geld spenden für das Hospiz, in dem ich früher war."