"NDR Talk Show": Diese Promis sind heute Abend zu Gast in der Sendung

Hamburg - Es ist wieder so weit! Am Freitagabend begrüßen Bettina Tietjen (65) und Steven Gätjen (52) in der " NDR Talk Show " wieder zahlreiche Promis.

Steven Gätjen (52) und Bettina Tietjen (65) moderieren am Freitagabend die "NDR Talk Show". © NDR/Thomas Kierok

Ein Gast wusste bereits zu Schulzeiten, was sie werden will, heutzutage kennt sie jeder: Dragqueen Olivia Jones (55) - eine der schillerndsten Kultfiguren Deutschland. Ihr Zuhause: der Hamburger Kiez auf St. Pauli. Dort lebt sie für die Kunst der Travestie und besitzt mehrere Bars in der Nähe der berühmt-berüchtigten Reeperbahn.

Zudem ist sie auf weiteren Bühnen aktiv, wie etwa als politische Aktivistin und engagierte Botschafterin für Toleranz.

Und, sie lässt sich auch immer wieder mal was Neues einfallen. So hat sie ihren "Fummelfundus" überarbeitet, einen riesigen begehbaren Kleiderschrank, in dem ihre verschiedensten Kostüme ausgestellt sind, wie etwa Dschungel-Kostüm und das von ihrem legendären Besuch auf dem NPD-Parteitag.

Wer ganz genau hinschaut, findet auch Olivias Beinknochen, den sie nach Beinverkürzung vor einigen Jahren nicht weggeworfen, sondern konserviert hat. Was noch alles neu ist, erzählt Olivia Jones in der "NDR Talk Show".