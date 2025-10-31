"NDR Talk Show": Diese Promis sind heute Abend zu Gast in der Sendung
Hamburg - Am Freitagabend begrüßen Bettina Tietjen (65) und Steven Gätjen (53) in der "NDR Talk Show" wieder zahlreiche Promis.
Eine davon ist die Moderatorin Linda Zervakis (50), für die Moderieren, Bestseller schreiben und Podcasts hosten nur kleine Hürden sind. Bevor es die gebürtige Hamburgerin in die Welt des Journalismus zog, arbeitete sie im Kiosk ihrer griechischen Eltern.
Bekannt ist sie vor allem durch die Tätigkeit als Sprecherin der 20-Uhr-Ausgabe der "Tagesschau", wo sie acht Jahre lang über das aktuelle Weltgeschehen berichtete. Zuvor hatte sie beim NDR bereits als Hörfunk- und TV-Redakteurin überzeugt.
2021 folgte der Wechsel ins Privatfernsehen zu ProSieben. Dort moderierte sie das Infotainment-Format "Zervakis & Opdenhövel. Live" und lieferte im Anschluss originelle KI-generierte Falschnachrichten in der Satire-Show "Fake News".
Mittlerweile widmet sich die zweifache Mutter in zwei Reportagen, in denen es um die Themen Verteidigung und Bildungskrise in Deutschland geht. Was sie dabei erfahren hat und wie es ist, eine Waffe in der Hand zu halten, erzählt Zervakis am Freitagabend in der "NDR Talk Show".
"NDR Talk Show": Die weiteren Gäste in der Sendung vom 31. Oktober
- Dirigent Omer Meir Wellber (44), der mit fünf Jahren bereits mit Klavier- und Akkordeonunterricht nahm, ab dem Herbst in Hamburg Generalmusikdirektor und Chefdirigent wird und verrät, worauf er sich abseits der Arbeit in der Hansestadt freut,
- Boxerin Dilar Kisikyol (33), die als Drilling und Frühchen mit nur 1500 Gramm auf die Welt kam und aufklärt, warum sie sich nach dem Ende ihrer Karriere um Menschen mit Parkinson kümmert,
- Schauspielerin und Musikerin Marleen Lohse (41), die schon mit 14 Jahren vor der Kamera stand und neben all ihren Jobs, auch den der Mutter, noch Schwedisch lernt,
- Musiker Michael Patrick Kelly (47), der mittlerweile seit 20 Jahren als Solokünstler unterwegs ist und darüber spricht, wieso Musik seiner Meinung nach eine immer größere Rolle in der Gesellschaft spielt,
- Multigastronom The Duc Ngo (51), der neben der Schule bei McDonald's arbeitete, 1999 sein erstes eigenes Restaurant eröffnete und erklärt, welche Lebensmittel er niemals miteinander kombinieren würde.
Die "NDR Talk Show" startet am Freitagabend um 22 Uhr im NDR. Wer die Sendung verpasst, hat später in der Mediathek die Chance, sie sich dort anzuschauen.
Titelfoto: IMAGO / Eventpress