"NDR Talk Show": Diese Promis sind heute Abend zu Gast in der Sendung

Hamburg - Am Freitagabend begrüßen Bettina Tietjen (65) und Steven Gätjen (53) in der " NDR Talk Show " wieder zahlreiche Promis.

Moderatorin Linda Zervakis (50) ist am Freitagabend zu Gast in der "NDR Talk Show". © Felix Hörhager/dpa

Eine davon ist die Moderatorin Linda Zervakis (50), für die Moderieren, Bestseller schreiben und Podcasts hosten nur kleine Hürden sind. Bevor es die gebürtige Hamburgerin in die Welt des Journalismus zog, arbeitete sie im Kiosk ihrer griechischen Eltern.

Bekannt ist sie vor allem durch die Tätigkeit als Sprecherin der 20-Uhr-Ausgabe der "Tagesschau", wo sie acht Jahre lang über das aktuelle Weltgeschehen berichtete. Zuvor hatte sie beim NDR bereits als Hörfunk- und TV-Redakteurin überzeugt.

2021 folgte der Wechsel ins Privatfernsehen zu ProSieben. Dort moderierte sie das Infotainment-Format "Zervakis & Opdenhövel. Live" und lieferte im Anschluss originelle KI-generierte Falschnachrichten in der Satire-Show "Fake News".

Mittlerweile widmet sich die zweifache Mutter in zwei Reportagen, in denen es um die Themen Verteidigung und Bildungskrise in Deutschland geht. Was sie dabei erfahren hat und wie es ist, eine Waffe in der Hand zu halten, erzählt Zervakis am Freitagabend in der "NDR Talk Show".