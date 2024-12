"NDR Talk Show": Diese Promis sind in der letzten Ausgabe des Jahres zu Gast

Hamburg - Die letzte reguläre Ausgabe der " NDR Talk Show " in diesem Jahr steht an - und das ausgerechnet am angeblichen Unglückstag Freitag, dem 13.

Am 6. Januar 2025 läuft das "Großstadtrevier" zum zweiten Mal als Spielfilm um 20.15 Uhr im TV. Wie das harmonisch-kollegiale Verhältnis des Duos auf die Probe gestellt wird und wie gut sich beide Darsteller privat verstehen, wird in der "NDR Talk Show" angesprochen.

Matthias Matschke (56) kann anscheinend alle Rollen spielen. (Archivbild) © Jens Kalaene/dpa

Der Stargeiger David Garrett (44) hat bereits über 1600 Konzerte gegeben. Im kommenden Jahr geht er auf "Millennium Symphony World Tour".

Schauspieler Matthias Matschke (56) ist offenkundig vielseitig. So war er in "Pastewka", "Ladykracher", "Polizeiruf 110", "Tatort", "Neues aus Büttenwarder" und Oscar-Gewinner "Grand Budapest Hotel" zu sehen.

Für Chris Tall (33) steht die Erfüllung eines Kindheitstraums an. Der Comedian und HSV-Fan will mit seinem Programm "Laugh Stories" im Volksparkstadion auftreten.

Am 30. Dezember jährt sich der Tod von Jan Fedder (†64) zum fünften Mal. Seine Witwe Marion Fedder (63) spricht über Ideen und Projekte zu Ehren des Volksschauspielers.

Fernanda Brandão (41) und Roman Weber (38) haben sich zufällig bei ihrem Engagement für indigene Völker im Amazonas kennengelernt. Vor zwei Jahren wurden die Sängerin und der Abenteurer Eltern. Zusammen lebt die Familie in Lappland.

Wenn es um Königsfamilien geht, ist Leontine von Schmettow (61) die Expertin schlechthin. Die Journalistin spricht in der Sendung über Prinz William (42) und besondere Benimmregeln bei Hofe.

Die "NDR Talk Show" läuft am Freitagabend ab 22 Uhr im NDR Fernsehen. Wiederholungen sind für Nachteulen am Samstag ab 2.05 Uhr und am Montag ab 2.55 Uhr geplant. Zudem landet die Sendung nach Ausstrahlung in der ARD Mediathek.