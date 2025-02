"NDR Talk Show": Vegetarierin Katerina Jacob muss plötzlich ganz viel Fleisch essen

Schauspielerin Katerina Jacob (66) hat in der "NDR Talk Show" über ihre Brustkrebserkrankung und die schlimmen Folgen gesprochen. © NDR/Uwe Ernst

Am gestrigen Freitag war die gebürtige Münchnerin in der "NDR Talk Show" zu Gast, um über die lebensverändernde Krankheit zu sprechen. Dabei erklärte die 66-Jährige auch, warum sie in der Öffentlichkeit so offen mit ihrem Schicksal umgeht.

"In Nordamerika geht jeder mit seiner Erkrankung an die Öffentlichkeit, weil man dadurch auch anderen Menschen Hoffnung gibt", verdeutlichte Jacob, die seit vielen Jahren in Kanada lebt.

Ihr Vorbild beim Umgang mit der Krankheit sei aber die deutsche TV-Moderatorin Sonya Kraus (51) gewesen, die 2022 dafür sogar mit dem Katharina-Zell-Preis ausgezeichnet worden war.

Deshalb habe sie auch immer versucht, positiv zu sein, auch wenn es ihr teilweise "sehr, sehr schlecht" gegangen sei, betonte Jacob. Gleichzeitig schränkte sie ein: "Bei den Schicksalen, die ich gehört habe, ging es mir noch blendend."