Nicht ohne Schnaps und Kuss: Johannes B. Kerner enthüllt pikante Details über TV-Legende

Hamburg - Wer hätte das gedacht? Fernsehmoderator und Sportkommentator Johannes B. Kerner (61) packte in der " NDR Talk Show " über einen Kuss mit einem männlichen TV-Kollegen aus.

Moderator Johannes B. Kerner (61) hat eine Regel: kein Alkohol vor der Arbeit. © NDR/Uwe Ernst

Der Showmaster hat eine Regel, erklärte der 61-Jährige in dem beliebten Talk-Format zunächst: Für ihn gebe es niemals Alkohol vor einer Sendung.

"Ich lehne nicht per se Alkohol ab, trinke auch mal ein Glas Wein oder ein Bier", so der Moderator. Vor einer Sendung wäre das für ihn aber ein No-Go.

"Das war aber nicht freiwillig. Also es ist wirklich ein Prinzip, weil ich möchte es einfach nicht und habe es auch nie gemacht", beteuerte Kerner weiter.

Eine Ausnahme gab es dann allerdings doch!

Der 61-Jährige moderierte im ZDF eine große Gala zum 70. Geburtstag von Dieter Thomas Heck (†78), der unter anderem als Moderator der "ZDF-Hitparade" vielen bekannt war.