Nicht ohne Schnaps und Kuss: Johannes B. Kerner enthüllt pikante Details über TV-Legende
Hamburg - Wer hätte das gedacht? Fernsehmoderator und Sportkommentator Johannes B. Kerner (61) packte in der "NDR Talk Show" über einen Kuss mit einem männlichen TV-Kollegen aus.
Der Showmaster hat eine Regel, erklärte der 61-Jährige in dem beliebten Talk-Format zunächst: Für ihn gebe es niemals Alkohol vor einer Sendung.
"Ich lehne nicht per se Alkohol ab, trinke auch mal ein Glas Wein oder ein Bier", so der Moderator. Vor einer Sendung wäre das für ihn aber ein No-Go.
"Das war aber nicht freiwillig. Also es ist wirklich ein Prinzip, weil ich möchte es einfach nicht und habe es auch nie gemacht", beteuerte Kerner weiter.
Eine Ausnahme gab es dann allerdings doch!
Der 61-Jährige moderierte im ZDF eine große Gala zum 70. Geburtstag von Dieter Thomas Heck (†78), der unter anderem als Moderator der "ZDF-Hitparade" vielen bekannt war.
"NDR Talk Show": Johannes B. Kerner bekam einen Schnaps und einen Kuss
Vor der Gala kam der Ehrengast dann zu Kerner, beide sprachen sich bezüglich der Sendung ab.
"Wir müssen aber einen Schnaps zusammen trinken", meinte Heck daraufhin zu dem Sportkommentator, berichtete der 61-Jährige.
Daraufhin sagte Kerner eigenen Angaben nach: "Das mache ich nicht, und das fangen wir heute Abend nicht an." Nach der Show hätten sie von ihm aus natürlich gerne etwas zusammen trinken können, doch vorab würde er das nicht wollen.
Für Heck kam das jedoch nicht infrage!
Ein Schnaps vor der Show gehöre für ihn dazu. "Sein Aberglaube war, dass er vor jeder Sendung einen Schnaps trinken musste", schilderte Kerner.
Seinen sogenannten "Ricola" in flüssiger Form. Also gab es für die beiden doch einen klaren Schnaps.
Er selbst habe an dem großen Abend von Heck keinen Streit anfangen wollen, berichtete der Moderator. Schließlich nahm er den Schnaps gegen seinen Willen. "Und dann hat er mich geküsst, und zwar auf den Mund", sagte der Moderator lachend.
"Wir haben sehr viel Spaß gehabt, und ich habe trotz dieses kleinen Schnapses sowohl den Kuss als auch die Sendung überlebt", gab Kerner sein Fazit ab.
Titelfoto: NDR/Uwe Ernst