Toni ist nicht Ninas leibliche Tochter? So löst GZSZ vermeintliches Logik-Loch auf
Berlin - Die Zuschauer wissen bereits seit Mitte Juni, dass Nina bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" nicht die leibliche Mutter von Toni ist. Daraufhin ist bei Social Media eine heftige Diskussion entbrannt.
Stein des Anstoßes ist ein DNA-Test, der im September 2025 das Ergebnis erbrachte, dass Toni und Robin denselben Vater haben, nämlich Martin Ahrens - den brutalen Ex-Mann von Nina.
Daher kam die Frage auf, wie das möglich sein kann, wenn Toni gar nicht Ninas leibliche Tochter ist. Die Fans witterten ein vermeintliches Logik-Loch. Hatte ihr Martin damals etwa auch schon das Kind seiner Affäre untergeschoben?
Das wäre jedoch allein vom Timing her höchst unwahrscheinlich. Und warum hätte sich die andere Frau das Kind von Martin so einfach wegnehmen lassen sollen?
Auf Nachfrage von TAG24 versprach RTL: "Jedes noch so kleine Puzzleteil wird sich am Ende zusammensetzen, und die Geschichte um die Morde wird schon bald lückenlos und logisch aufgeklärt."
Achtung, Spoiler!
Am Montag ist es schließlich so weit. Ninas Widerstand bricht zusammen und sie weiht Antonia am Krankenbett unter Tränen in das düstere Familiengeheimnis ein.
Wie kann es sein, dass Toni und Robin Halbgeschwister sind?
Noch im Krankenhaus zerrt sie Jessica in den Fahrstuhl, die der Polizistin die Geschichte bestätigt. "Das kann gar nicht sein, Robin und ich haben einen DNA-Abgleich gemacht und das Ergebnis war eindeutig: Wir sind Geschwister, Martin ist unser Vater", stellt Toni mit Nachdruck fest.
Aber Jessy schüttelt nur betreten mit dem Kopf. "Nein, Martin ist Luis' Vater", bekräftigt sie. "Nein, ich habe das Ergebnis doch gesehen", wirft die Kommissarin ein.
An dieser Stelle wird es jetzt also spannend: Wie lösen die Macher dieses Problem? Die Antwort ist eigentlich ganz simpel, wenn auch ein wenig an den Haaren herbeigezogen - im wahrsten Sinn des Wortes.
"Ich habe Nina die gleiche Frage gestellt. Sie hat deine Haarprobe ausgetauscht - gegen eine von Luis", erklärt ihr Jessica das positive Ergebnis des DNA-Tests.
Toni kann und will aber immer noch nicht glauben, dass Nina nicht ihre leibliche Mutter ist. Sie verlangt von der Krankenschwester einen Bluttest. Doch das Ergebnis ist eindeutig: Toni hat die Blutgruppe AB, während Nina und Martin Blutgruppe 0 haben.
Damit ist der Beweis endgültig erbracht. Wie sich das Familiendrama weiterentwickelt, erfährst Du montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.
Titelfoto: RTL / Rolf Baumgartner