Toni ist nicht Ninas leibliche Tochter? So löst GZSZ vermeintliches Logik-Loch auf

Berlin - Die Zuschauer wissen bereits seit Mitte Juni, dass Nina bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " nicht die leibliche Mutter von Toni ist. Daraufhin ist bei Social Media eine heftige Diskussion entbrannt.

Toni (l.) erfährt im Krankenhaus die schockierende Wahrheit von Nina. © RTL / Rolf Baumgartner

Stein des Anstoßes ist ein DNA-Test, der im September 2025 das Ergebnis erbrachte, dass Toni und Robin denselben Vater haben, nämlich Martin Ahrens - den brutalen Ex-Mann von Nina.

Daher kam die Frage auf, wie das möglich sein kann, wenn Toni gar nicht Ninas leibliche Tochter ist. Die Fans witterten ein vermeintliches Logik-Loch. Hatte ihr Martin damals etwa auch schon das Kind seiner Affäre untergeschoben?

Das wäre jedoch allein vom Timing her höchst unwahrscheinlich. Und warum hätte sich die andere Frau das Kind von Martin so einfach wegnehmen lassen sollen?

Auf Nachfrage von TAG24 versprach RTL: "Jedes noch so kleine Puzzleteil wird sich am Ende zusammensetzen, und die Geschichte um die Morde wird schon bald lückenlos und logisch aufgeklärt."

Achtung, Spoiler!

Am Montag ist es schließlich so weit. Ninas Widerstand bricht zusammen und sie weiht Antonia am Krankenbett unter Tränen in das düstere Familiengeheimnis ein.