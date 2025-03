"Tatort"-Star Alberich haderte in jungen Jahren mit ihrem Körper

Schauspielerin ChrisTine Urspruch (54) zweifelte in jungen Jahren an ihrem Körper. © NDR/Uwe Ernst

Ihren Durchbruch schaffte die mittlerweile 54-Jährige mit der Rolle des "Sams" in dem gleichnamigen Film kurz nach der Jahrtausendwende. Es folgte ihr Engagement im "Tatort". Dass sie dort überhaupt gelandet ist, verdankt sie ihrem Sinneswandel. Denn lange Zeit haderte sie mit ihrer Körpergröße.

"Natürlich so als Teenager, als ich festgestellt habe, dass ich doch nicht so groß werde", erklärte Urspruch in der "NDR Talk Show". "Und dann fragt man sich, warum ausgerechnet ich so klein bleiben muss." Es folgten zahlreiche schwere Stunden und Momente, doch sie fand einen Weg daraus.

"Seit ich 20 bin und mich damit auch irgendwie abgefunden und meinen Frieden geschlossen habe, bin da total zufrieden mit, so wie ich bin", gestand sie. Sonst wäre sie wohl auch nicht die Schauspielerin geworden, die sie heutzutage ist.

Aktuell steht sie für die ARD-Serie "Einspruch, Schatz" vor der Kamera und spielt dort die Anwältin Eva Schatz. "Eine sehr selbstbewusste Frau, die sich aber auch immer wieder infrage stellt", beschrieb Urspruch ihre Rolle. "Die Mischung finde ich ganz toll."