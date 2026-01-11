TV-Moderator verrät: Seine große Liebe lebt 2000 Kilometer entfernt
Hamburg - Hinnerk Baumgarten (58) plaudert aus dem Nähkästchen: Der Moderator war am Freitagabend in der "NDR Talk Show" zu Gast und gab dabei Einblicke in sein Privatleben.
So verriet der gebürtige Hannoveraner, dass er seit einiger Zeit mit seiner langjährigen Partnerin - die beiden sind seit elf Jahren zusammen - eine Fernbeziehung führe. Die gebürtige Polin sei 2023 nach Marbella (Spanien) gezogen.
"Das war mal eine Idee von uns beiden, dass wir gerne in der Sonne leben würden. Und sie wollte das noch mal umso mehr und dann ist sie dahin gezogen. Ich habe mich damit angefreundet und jetzt haben wir eine Fernbeziehung. Es ist toll", verdeutlichte der Niedersachse.
Wie oft die beiden sich sehen könnten, darauf ging der 58-Jährige nicht ein. Allerdings dürften die Treffen angesichts von mehr als 2000 Kilometern Distanz zwischen den beiden Städten eher nicht jede Woche stattfinden.
Sehr wohl jede Woche ist Baumgarten allerdings als Moderator der NDR-Sendung "DAS! Rote Sofa" zu sehen. Am 20. Februar feiert der Wahl-Hamburger sein 20-jähriges Jubiläum in der Show, die in diesem Jahr selbst sogar schon 35 Jahre alt wird.
Hinnerk Baumgarten erinnert sich an legendäre Sendung mit Katja Riemann
Doch was ist es, was den 58-Jährigen an der Moderation der Sendung so fasziniert? "Ich liebe es, dass wir live sind. Weil live passieren Dinge, die unvorhergesehen sein können. Das macht einen besonderen Thrill aus. Man ist noch mal fokussierter, auf den Punkt. Es ist auch noch mal eine ganz andere Anspannung."
Baumgarten erinnerte sich in diesem Zuge auch an die denkwürdige Sendung mit Schauspielerin Katja Riemann (62), mit der er 2013 überhaupt nicht auf eine Wellenlänge kam. "Sie war vielleicht nicht gut drauf, ich habe vielleicht schlechte Fragen gestellt. Man weiß es nicht so genau. Letztendlich lernt man daraus", betonte er.
Wer die neueste Folge der "NDR Talk Show" verpasst hat, kann sie jederzeit in der ARD-Mediathek nachholen.
Titelfoto: NDR/Uwe Ernst