TV-Moderator verrät: Seine große Liebe lebt 2000 Kilometer entfernt

Hamburg - Hinnerk Baumgarten (58) plaudert aus dem Nähkästchen: Der Moderator war am Freitagabend in der " NDR Talk Show " zu Gast und gab dabei Einblicke in sein Privatleben.

Hinnerk Baumgarten (58) gab am Freitagabend in der "NDR Talk Show" Einblicke in sein Privatleben. © NDR/Uwe Ernst

So verriet der gebürtige Hannoveraner, dass er seit einiger Zeit mit seiner langjährigen Partnerin - die beiden sind seit elf Jahren zusammen - eine Fernbeziehung führe. Die gebürtige Polin sei 2023 nach Marbella (Spanien) gezogen.

"Das war mal eine Idee von uns beiden, dass wir gerne in der Sonne leben würden. Und sie wollte das noch mal umso mehr und dann ist sie dahin gezogen. Ich habe mich damit angefreundet und jetzt haben wir eine Fernbeziehung. Es ist toll", verdeutlichte der Niedersachse.

Wie oft die beiden sich sehen könnten, darauf ging der 58-Jährige nicht ein. Allerdings dürften die Treffen angesichts von mehr als 2000 Kilometern Distanz zwischen den beiden Städten eher nicht jede Woche stattfinden.

Sehr wohl jede Woche ist Baumgarten allerdings als Moderator der NDR-Sendung "DAS! Rote Sofa" zu sehen. Am 20. Februar feiert der Wahl-Hamburger sein 20-jähriges Jubiläum in der Show, die in diesem Jahr selbst sogar schon 35 Jahre alt wird.