Vanessa Mai verrät: Darum ging sie so offen mit ihrer Krebs-Diagnose um

Hamburg - Es war ein bewusster Schritt! Sängerin Vanessa Mai (33) erhielt vor zwei Jahren die Diagnose Vorstufe von Gebärmutterhalskrebs. Um auf das Thema aufmerksam zu machen, nutzte sie ihre Reichweite und ging damit an die Öffentlichkeit.

Sängerin Vanessa Mai (33) sprach in der "NDR Talk Show" über die Krebs-Diagnose und den offenen Umgang damit. © IMAGO / APress

Der Grund dafür war einfach. "Weil es wichtig ist, darüber zu sprechen", sagte die 33-Jährige in der "NDR Talk Show", wo sie am Freitagabend zu Gast war. "Das Lustige ist ja, dass alle immer denken, wenn man in der Öffentlichkeit steht, hat man so was nicht." Doch dem sei eben nicht so, denn auch Mai ist "ein normaler Mensch". Entsprechend war es ihr wichtig, auf das Thema aufmerksam zu machen.

Sie selbst habe mit der Diagnose nicht gehadert. "Es gibt deutlich schlimmere Diagnosen", gab sie offen zu. "Ich war einfach nur froh, dass wir den Teil entfernen konnten."

Im Gespräch mit Moderator Hubertus Meyer-Burckhardt (69) klärte die Sängerin auch darüber auf, wie man sich gegen den HPV-Virus, wie er auch genannt wird, schützen kann. "Es ist eine der wenigen Krebsarten, gegen die du vorbeugen kannst", klärte Mai auf - per Impfung. "Ich war noch zu jung, das gab es so noch nicht, dass ich mich hätte impfen können."

Allerdings gibt es für den Piks eine Voraussetzung: Er muss vor dem ersten Geschlechtsverkehr geschehen. Die Gäste umschifften das Wort mit "Knutschen", was Meyer-Burckhardt zunächst nicht verstand und für Lacher sorgte. Erst als die Anmerkungen deutlich wurden und Schauspieler Jürgen Vogel (57) mit dem Auge zwinkerte, ging dem Moderator ein Licht auf.