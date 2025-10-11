Vanessa Mai verrät: Darum ging sie so offen mit ihrer Krebs-Diagnose um
Hamburg - Es war ein bewusster Schritt! Sängerin Vanessa Mai (33) erhielt vor zwei Jahren die Diagnose Vorstufe von Gebärmutterhalskrebs. Um auf das Thema aufmerksam zu machen, nutzte sie ihre Reichweite und ging damit an die Öffentlichkeit.
Der Grund dafür war einfach. "Weil es wichtig ist, darüber zu sprechen", sagte die 33-Jährige in der "NDR Talk Show", wo sie am Freitagabend zu Gast war. "Das Lustige ist ja, dass alle immer denken, wenn man in der Öffentlichkeit steht, hat man so was nicht." Doch dem sei eben nicht so, denn auch Mai ist "ein normaler Mensch". Entsprechend war es ihr wichtig, auf das Thema aufmerksam zu machen.
Sie selbst habe mit der Diagnose nicht gehadert. "Es gibt deutlich schlimmere Diagnosen", gab sie offen zu. "Ich war einfach nur froh, dass wir den Teil entfernen konnten."
Im Gespräch mit Moderator Hubertus Meyer-Burckhardt (69) klärte die Sängerin auch darüber auf, wie man sich gegen den HPV-Virus, wie er auch genannt wird, schützen kann. "Es ist eine der wenigen Krebsarten, gegen die du vorbeugen kannst", klärte Mai auf - per Impfung. "Ich war noch zu jung, das gab es so noch nicht, dass ich mich hätte impfen können."
Allerdings gibt es für den Piks eine Voraussetzung: Er muss vor dem ersten Geschlechtsverkehr geschehen. Die Gäste umschifften das Wort mit "Knutschen", was Meyer-Burckhardt zunächst nicht verstand und für Lacher sorgte. Erst als die Anmerkungen deutlich wurden und Schauspieler Jürgen Vogel (57) mit dem Auge zwinkerte, ging dem Moderator ein Licht auf.
"NDR Talk Show": Vanessa Mai litt früher unter Selbstzweifeln
Natürlich wurde aber auch über die Musik von Mai gesprochen, schließlich veröffentlichte sie gerade erst ihr neues Album "Traumfabrik". Dort ist auch ein Song zu finden, der den Namen "Lieber Zweifel" trägt. Aber leidet die Sängerin auch unter Selbstzweifeln?
"Nicht mehr so, weil ich gelernt habe, damit umzugehen", gestand sie. "Ehrlicherweise kommen solche Selbstzweifel dann in den Kopf, wenn man eigentlich mutig sein sollte." Man dürfe das nicht mit dem Bauchgefühl verwechseln, führte Mai weiter aus, das bei ihr sehr wichtig sei.
"Selbstzweifel sind total unnötig, weil du dir selbst Grenzen setzt, und die Grenzen in deinem eigenen Kopf sind meistens die größten", erklärte die 33-Jährige. Denn sie kämpfte über viele Jahre hinweg mit Selbstzweifeln. Doch dieses Gefühl lässt sie mittlerweile nicht mehr zu. Und so wählte sie den Weg und die Perspektive des Songs, an den lieben Zweifel zu schreiben.
Wer die Folge am Freitag verpasst hat, kann die "NDR Talk Show" in der ARD-Mediathek streamen.
