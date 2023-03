"Diese Ochsenknechts"-Spin-off bei Sky: Cheyenne und Nino bekommen eigene Doku!

Unterföhring bei München - Im Sommer vergangenen Jahres feierten Cheyenne Ochsenknecht (22) und Nino Sifkovits (27) in Österreich ihre Traumhochzeit - begleitet von den Kameras der " Diese Ochsenknechts "-Dokusoap. Jetzt bekommt das Jungbauern-Paar ein eigenes Spin-off bei Sky!

Sky zeigt das Leben von Cheyenne (22) und Nino (27) auf ihrem Bauernhof. © Sky Deutschland/Phillip Gätz

Die Dreharbeiten zu "Unser Hof - mit Cheyenne und Nino" sind bereits in vollem Gange, wie der Pay-TV-Sender aus Unterföhring bei München mitteilte.

2021 bekamen die beiden ein Töchterchen namens Mavie. Jetzt erwartet das Paar erneut Nachwuchs. Erst kürzlich präsentierte Cheyenne ihre pralle Baby-Kugel.

Zugleich wollen Cheyenne und Nino ihren Chianinahof in der Steiermark fit für die Zukunft machen. Dabei steht Nachhaltigkeit im Fokus.

Die Doku-Reality-Serie begleitet das Paar ein Jahr lang. Vier Folgen wird es geben, jede bildet eine Jahreszeit ab.

"Es ist wirklich toll, dass es ein so großes Interesse an unserem Leben auf dem Hof gibt und wir jetzt noch mehr Einblicke in unseren Landwirtschaftsalltag geben können", meinte Nino.

Und Cheyenne versprach Spannung: "Dazu bekommen wir noch Nachwuchs, womit die Herausforderungen auf jeden Fall noch mal wachsen. Es wird also spannend und alles andere als langweilig bei uns."