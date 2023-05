Carla Emmerich will bei "Notruf Hafenkante" anheuern: "Ich wäre eine taffe Kommissarin!"

Hamburg – Unter den zahlreichen Gästen der Eröffnungsfeier von Jenny Jürgens (56) Fotoausstellung in der "Livia Lisboa Fotokunst Galerie" in den Hamburger Stadthöfen war auch Nachwuchsschauspielerin Carla Emmerich (25, "Aktenzeichen XY"). Die Wahl-Hamburgerin verriet im Gespräch mit TAG24, warum sie gern mal in einer Polizeiserie mitspielen will.