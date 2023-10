"Notruf Hafenkante": Mattes wacht aus Koma auf, doch will Melanie nicht sehen

Hamburg - Ein Hamburger WasteWatcher wird auf einer illegalen Mülldeponie von einem Schrank erschlagen aufgefunden. Schnell ist den Ermittlern vom PK 21 klar: Das war kein Unfall. Doch wer hat ein Interesse daran, Maik Hettlich (gespielt von Merlin Leonhardt, 35) auszuschalten? Die neue Folge von Notruf Hafenkante "Verzweifelt" läuft am heutigen Donnerstag im TV .

Franzi kann dieses nach einer angsteinflößenden Begegnung mit dem Fensterputzer nur zu gut nachvollziehen. Oswald fängt an, ihr nachzustellen, von der akut drohenden Gefahr ahnt die Ermittlerin jedoch nichts.

Sollte Thiel aus Rache gehandelt haben? Wie Franzi ( Rhea Harder-Vennewald , 47) und Nick (Raúl Richter, 36) später herausfinden, war er sogar zeitgleich am Tatort.

Jasmin (Gerit Kling) hat Verständnis für Mattes (Matthias Schloo). Er möchte von niemandem besucht werden. © ZDF/Boris Laewen

Nick und sie stoßen während ihren Ermittlungen auch immer wieder auf Maiks Freundin Svenja Lührsen (Kyra Sophia Kahre, 34), die ein Geheimnis zu haben scheint. Sollte sie am Ende etwas mit dem Vorfall, um ihren Freund zu tun haben?



Melanie (Sanna Englund, 48) versucht währenddessen verzweifelt, Mattes (Matthias Schloo, 46) im EKH zu besuchen. Denn obwohl er endlich aus dem Koma erwacht ist, will er keinen seiner Kollegen sehen, nicht einmal Melanie.

Diese kann und will das einfach nicht verstehen und versucht sich immer wieder an Dr. Jasmin Jonas (Gerit Kling, 58) vorbeizuschleichen. Was ihr auch gelingt, allerdings freut sich Mattes kein bisschen über ihren Überraschungsbesuch und das aus einem traurigen Grund …

Die neuen Folgen von "Notruf Hafenkante" laufen immer donnerstags um 19.25 Uhr im ZDF und auf Abruf in der Mediathek.