"Notruf Hafenkante": Nur kurz nach Daisys Tod wird auch Nick angegriffen

Dr. Haase (Fabian Harloff, l.) übergab die lebensgefährlich verletzte Daisy (Aysha Joy Samuel, M.) an Dr. Jonas (Gerit Kling, r.) Kurze Zeit später war klar, dass sie es nicht schaffen wird. © ZDF/Christine Schroeder

Die Trauer im PK 21 ist allgegenwärtig: Schwarze Bändchen hängen an den Polizeiautos, der Grabkranz für die bevorstehende Trauerfeier wird geliefert, und ein Bild mit einer Kerze davor erinnert an Daisy, die nur kurz zuvor bei einem Einsatz erstochen worden ist.

Teampartner Kris versteht die Welt nicht mehr. Wie soll er ohne seine Kollegin weiter machen? Er will arbeiten, doch Polizeioberrat Wolf Haller (Hannes Hellmann, 69) verbietet es ihm.

Als dann auch noch Daisys Mutter (Caprice Crawford, 52) in die Wache kommt und sagt, dass sie niemandem vom PK 21 bei der Beerdigung ihrer Tochter sehen will, geht es Kris immer schlechter.

Vor allem der Vorwurf, Daisy sei wegen ihrer "verdammten Uniform" Opfer geworden, nagt an ihm. Am Ende will er sogar seinen Job als Polizist an den Nagel und selbst Melanie (Sanna Englund, 48), die extra früher aus ihrem Urlaub abgereist ist, kann ihn nicht umstimmen.