"Princess Charming": Sind Madleen und Elsa nach dem Staffelende noch ein Paar?

Nach dem Ende der Ausstrahlung lernten sich Elsa und Madleen (beide 24) weiterhin kennen - für eine Beziehung hat es leider nicht gereicht. © RTL

Neben Madleen und Elsa wurden für die große Wiedersehensshow auch die Zweitplatzierte Nina (31), Aleyna (23), Natalie (31), Melanie (29) und Lili (27) geladen, um ihre Zeit in Koh Samui zu reflektieren.

Um die wohl wichtigste Frage vorab zu beantworten: Madleen und Elsa haben es nach ihrer Zeit in Thailand nicht geschafft, ein Paar zu werden. Schon während die beiden sich einen Rückblick ihrer gemeinsamen Reise ansehen, hat die Princess mit Tränen zu kämpfen.

"Wir sind kein Paar mehr. Es war eine unglaublich schöne Reise, aber wir konnten nicht da anknüpfen, wo man aufgehört hat. Das ist schade, aber ich habe keine negativen Gefühle", kommentiert die bereits zum zweiten Mal im Finale von "Princess Charming" vertretene Elsa.

Einen richtigen Grund, warum es mit den beiden nicht geklappt hat, können Elsa und Madleen nicht nennen.

"Alles, was wir auf Thailand erlebt haben, war märchenhaft. Dann kommt man wieder in seinem Alltag an und es ist nicht alles so kunterbunt und schön wie bei 'Princess Charming'. Ich bin zwar auch die Madleen, die man im TV gesehen hat, aber im echten Leben funktioniere ich eben nicht immer", so Madleen.

Böses Blut herrsche zwischen den beiden aber nicht.