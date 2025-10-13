Doppel-Exit und Wutausbruch bei "Promi Big Brother": "So eine ekelhafte Person"
Köln - Jetzt wird aussortiert. Gleich zwei Bewohner mussten an Tag 8 das "Promi Big Brother"-Haus verlassen. Als erste traf es am Montagabend Christina Dimitriou (33), wenig später folgte Pinar Sevim (39).
Während die ersten, darunter Sarah-Jane Wollny (27) und Désirée Nick (69) bereits zu Beginn der Sendung die frohe Botschaft bekommen haben, dass sie eine Runde weiter sind, mussten alle anderen vorerst zittern.
Nach und nach wurde aufgelöst, wer im Haus bleiben darf. Am Ende entschied es sich zwischen Ex-Bachelor Andrej Mangold (38) und den Reality-Sternchen Christina sowie Paco Herb (29).
Doch es sollte nicht der einzige Exit bleiben. Ein zweites Mal wurden die Zuschauer zum Voting aufgefordert.
Diesmal war es Laura Blond (30), die zusammen mit Pinar wackeln musste, sich allerdings dank der Anrufe in letzter Minute saven konnte.
Sarah-Jane Wollny ist rasend vor Wut: "So eine ekelhafte Person"
Doch zuvor spitzte sich der Streit zwischen Michael Naseband (60) und Sarah-Jane (27) weiter zu. Mittendrin auch Doreen.
Ausgangspunkt: Der TV-Kommissar konnte nicht verstehen, wie er von den Bewohnern der Musterwohnung den Titel als fakeste Person des Hauses zugeschrieben bekam.
"Ich bin der realste von allen hier", stellte er klar und fragte die Wollny-Tochter gerade heraus, wie sie zu diesem Ranking gekommen sei.
Eine Antwort blieb aus. Grund genug für Michael, um nachzutreten. "Das Rückgrat hast du nicht, mir das ins Gesicht zu sagen?"
Sarah-Janes Ärger über die Situation könnte nicht größer sein. Und alles nur, weil Doreen Dietel ihr den schwarzen Kater zuschieben wollte.
"Das ist so eine ekelhafte Person. […] Wie viel soll ich denn noch durchgehen lassen, dieser blöden Kuh?", redete sich die 27-Jährige immer weiter in Rage.
Montags und dienstags läuft "Promi BB" ab 20.15 Uhr, mittwochs bis sonntags ab 22.30 Uhr bei SAT.1 und Joyn. Auf der Streaming-Plattform gibt es auch einen 24-Stunden-Livestream.
Erstmeldung vom 13. Oktober, 22.08 Uhr. Aktualisiert um 22.37 Uhr.
Titelfoto: Montage: Joyn