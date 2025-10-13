Doppel-Exit und Wutausbruch bei "Promi Big Brother": "So eine ekelhafte Person"

Jetzt wird aussortiert. Gleich zwei Bewohner müssen an Tag 8 das "Promi Big Brother"-Haus verlassen.

Von Lisa Marie Peisker

Köln - Jetzt wird aussortiert. Gleich zwei Bewohner mussten an Tag 8 das "Promi Big Brother"-Haus verlassen. Als erste traf es am Montagabend Christina Dimitriou (33), wenig später folgte Pinar Sevim (39).

Pinar Sevim (39, l.) muss ebenfalls gehen, Laura Blond (30, r.) darf bleiben. © Joyn

Sarah-Jane Wollny ist rasend vor Wut: "So eine ekelhafte Person"

Sarah-Jane Wollny (27) wird mit Michael Naseband (60) nicht mehr warm. © Joyn Doch zuvor spitzte sich der Streit zwischen Michael Naseband (60) und Sarah-Jane (27) weiter zu. Mittendrin auch Doreen. Ausgangspunkt: Der TV-Kommissar konnte nicht verstehen, wie er von den Bewohnern der Musterwohnung den Titel als fakeste Person des Hauses zugeschrieben bekam. "Ich bin der realste von allen hier", stellte er klar und fragte die Wollny-Tochter gerade heraus, wie sie zu diesem Ranking gekommen sei. Promi Big Brother Promi Big Brother: ER ist die neue Stimme der Kult-Show Eine Antwort blieb aus. Grund genug für Michael, um nachzutreten. "Das Rückgrat hast du nicht, mir das ins Gesicht zu sagen?" Sarah-Janes Ärger über die Situation könnte nicht größer sein. Und alles nur, weil Doreen Dietel ihr den schwarzen Kater zuschieben wollte. "Das ist so eine ekelhafte Person. […] Wie viel soll ich denn noch durchgehen lassen, dieser blöden Kuh?", redete sich die 27-Jährige immer weiter in Rage.

Der TV-Kommissar sucht die Konfrontation. © Joyn