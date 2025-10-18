Feuchter Spaß bei "Promi Big Brother": Harald Glööckler lässt sich den Schlauch halten

Köln/Berlin - " Promi Big Brother " macht das Dutzend voll: An Tag zwölf diente ein vergnügter Harald Glööckler (69) dem Trash-TV-Publikum außerordentlich und servierte den Zuschauern Momente für die Ewigkeit.

Erik (26) machte sich nützlich und hielt für Harald Glööckler (69) den Wasserschlauch. © Joyn

Die Mode-Ikone begrüßte den neuen Tag im Rohbau mit einem "Ich bin heute richtig gut drauf!", gefolgt von dem unbändigen Wunsch nach einer Dusche.

Da kam ihm Erik alias Satansbratan (26) wie gerufen. Da dieser im TV-Container aktuell eh keinen Content createn kann, konnte er stattdessen Harald bei der Outdoordusche unter die Arme greifen beziehungsweise ihm "den Schlauch halten" - damit das warme Wasser läuft.



Der Kommentar Eriks "Nicht zu sexy sein Harald, sonst gefällst du mir noch" lockte den schwarzbeslippten und sportlichen Designer aus der Reserve und die Worte sprudelten nur so aus ihm heraus.

Auch Désirée Nick (69) blieb Harald Redseligkeit nicht verborgen und sie wunderte sich: "Was hast denn du genommen?" Schnell lenkte sie das Gespräch aber auf Beauty-OPs.

Ob er sich Fett habe absaugen lassen, wollte die Diseuse wissen. Das bestätigte Harald - allerdings vor 13 Jahren.