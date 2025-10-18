Feuchter Spaß bei "Promi Big Brother": Harald Glööckler lässt sich den Schlauch halten
Köln/Berlin - "Promi Big Brother" macht das Dutzend voll: An Tag zwölf diente ein vergnügter Harald Glööckler (69) dem Trash-TV-Publikum außerordentlich und servierte den Zuschauern Momente für die Ewigkeit.
Die Mode-Ikone begrüßte den neuen Tag im Rohbau mit einem "Ich bin heute richtig gut drauf!", gefolgt von dem unbändigen Wunsch nach einer Dusche.
Da kam ihm Erik alias Satansbratan (26) wie gerufen. Da dieser im TV-Container aktuell eh keinen Content createn kann, konnte er stattdessen Harald bei der Outdoordusche unter die Arme greifen beziehungsweise ihm "den Schlauch halten" - damit das warme Wasser läuft.
Der Kommentar Eriks "Nicht zu sexy sein Harald, sonst gefällst du mir noch" lockte den schwarzbeslippten und sportlichen Designer aus der Reserve und die Worte sprudelten nur so aus ihm heraus.
Auch Désirée Nick (69) blieb Harald Redseligkeit nicht verborgen und sie wunderte sich: "Was hast denn du genommen?" Schnell lenkte sie das Gespräch aber auf Beauty-OPs.
Ob er sich Fett habe absaugen lassen, wollte die Diseuse wissen. Das bestätigte Harald - allerdings vor 13 Jahren.
Promi Big Brother: Désirée Nick packt Harald Glööckler an die gemachten Brüste
"Und dann habe ich vor drei Jahren noch mal eine Fettabsaugung machen lassen. Ich habe es am Bauch und Rücken absaugen und hier in die Brust reinmachen lassen!", offenbarte der 69-Jährige. Da platze es aus der Entertainerin heraus: "Du hast gemachte Brüste!"
La Nick machte direkt den Anfasstest und attestierte anschließend fachfrauisch: "Jeder bei Laura weiß, diese Brüste sind gemacht. Bei Harald rechnet keiner damit. Eigentlich hat der die besseren Brüste, weil sie so natürlich wirken!"
Später nach dem Umzug in die Musterwohnung war Harald weiter redselig und vertraute den Männern an, wie sein Outing ablief. "Das war nicht notwendig, das ging fließend über. Ich musste es nicht sagen", eröffnete er der Runde.
An anderen Früchten habe er aber auch schon genascht: "Ich hatte mit 18 auch eine Freundin und wir gingen Party machen, wir hatten Spaß und haben geknutscht", blickte die Mode-Ikone zurück. Mehr sei aber nicht gelaufen: "Wollte ich nicht! Das kann ein anderer besser, da hatte ich keinen Bock drauf."
Am Montag (21. Oktober) zeigt Sat.1 das große Finale von "Promi Big Brother".
Titelfoto: Joyn