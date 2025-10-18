Kleiner Vampir bei "Promi Big Brother": Harald Glööckler will ewig leben
Köln - Bei Promi Big Brother geht es an Tag elf ein wenig morbide zu: Harald Glööckler (60) spricht über seinen Tod. Für sein Ableben hat er schon ganz klare Vorstellungen.
Wobei "Tod" an dieser Stelle gar nicht der richtige Ausdruck ist, denn der 60-Jährige würde am liebsten als Untoter durch die Ewigkeit geistern.
"Mein Plan ist, dass ich einen Vampir finde, der mich beißt", verkündet er und liefert seinen überraschten Mitbewohnern auch gleich ein stichhaltiges Argument: "Dann brauche ich auch keine Schönheits-OPs mehr." Klingt logisch.
Am liebsten möchte er dann in Transsilvanien im Dracula-Schloss residieren. "Ich habe vor, dass wir dahin fahren. Wie in dem Film. Mit einer schwarzen Kutsche", führt der Glööckler weiter aus. Er soll sich dabei bitte von einer Kamera begleiten lassen, schlägt Paco Herb (29) vor, als er das hört.
Diesen bizarren Wunsch teilt die Mode-Ikone übrigens mit einer Bekannten. "Eine Freundin von mir ist Rumänin, über 80, eine Hexe. Die will auch von einem Vampir gebissen werden", erzählt er.
Harald Glööckler will pompööse Halloween-Party schmeißen
Besagte Dame habe jedoch eine große Angst, denn was passiert wohl mit ihr, wenn sie von einer alten Vampirin gebissen werden würde? "Und dann beißt die und ihr Gebiss bleibt stecken", beweist Harald schwarzen Humor.
Aufgrund dieser morbiden Fantasie hat er sich in seiner Design-Wut bislang an eine Sache noch nicht herangewagt: Särge. Danach werde er zwar immer wieder gefragt, das sei jedoch "ein heikles Thema. Aber bei denen läuft das Geschäft", stellt der Designer fest.
Alles andere habe er hingegen schon pompöös verziert, angefangen von Tapeten über Möbel bis hin zu ganzen Häusern. "Das Glööckler-Palais, das gibt's in Hamburg", berichtet er seinen Mitstreitern stolz. Auch Autos und Jets würden schon seine Handschrift tragen.
Und auch wenn er aufgrund seiner skurrilen Todesvision keine Särge entwerfen möchte, eine stilechte Halloween-Party soll es bei ihm natürlich trotzdem geben, mit Vampiren - was auch sonst -, Blutdrinks und allem Drum und Dran. "Als Vampir kann ich ihn mir gut vorstellen", zieht Andrej Mangold (38) im Sprechzimmer ein Fazit zu dieser schaurigen Episode.
"Promi Big Brother" läuft täglich auf SAT.1 - montags und dienstags ab 20.15 Uhr, mittwochs bis sonntags ab 22.30 Uhr. Auf Joyn gibt es einen 24-Stunden-Livestream.
Titelfoto: Joyn