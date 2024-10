Max Kruse nach TV-Heiratsantrag: "Wir wissen alle, was passiert wäre, wenn er das abgelehnt hätte!"

Der dauernominierte Jochen Horst (63, l.) holte auch mehr Anrufe als Max Kruse (36). © Joyn

Der Ex-Nationalspieler (14 A-Länderspiele, vier Tore) akzeptiere es zwar, das Voting gegen die ebenfalls nominierten Jochen Horst (63), Alida Kurras (47) und Mike verloren zu haben.

Aber: "In einem sportlichen Wettkampf finde ich es unfair, einen Tag vor einem Finale so was zu machen. Es ist unfair denen gegenüber, die noch drin und sportlich so weit gekommen sind", sagt er im exklusiven TAG24-Interview.

Der Antrag von Mike an seine ebenfalls "inhaftierte" Partnerin kam von "Big Brother", der den 32-Jährigen innerhalb von sieben Minuten drängte, um die Hand seiner Dschungelcamp-Bekanntschaft anzuhalten. Zwar sagte Mike einen Tag vorher, "bereit" für Antrag und Hochzeit zu sein.

"Aber nur weil ich bereit bin, heißt es ja nicht, dass es einen Tag später passiert", so Max. "Man muss ihm ja trotzdem nicht die Möglichkeit geben, das zu machen. Es sieht so aus, als wenn er das in dem Moment nicht gewollt hätte."