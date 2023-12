"Promi BB"-Ansage von Mangiapane: "Man sieht sich immer zweimal im Leben!"

Köln - Bittere Abschiedstränen bei den Kleins, die mit schnellen Schritten zur Hochform auflaufende Giftnatter Matthias Mangiapane (40), der erste Finalist und ein weiterer Exit: viel los auch in der Nacht zu Sonntag bei " Promi Big Brother "!

Weiterhin wurde auch noch bestimmt, wer sich durch eine goldene Schärpe direkt ins Finale am Montag katapultiert. Container-Chefin Paulina machte Matthias happy. Er muss damit am Sonntag nicht zittern!

Es mache ihn froh, dass es so ist. "Ich hoffe, dass die Tage, die wir hier gemeinsam verbracht haben, helfen, dass wir eine Basis finden, miteinander auszukommen und keinen Scheidungskrieg ausfechten. Ich hoffe, dass die Schlammschlacht, die wir geführt haben, endlich vorbei ist."

Das waren echte Emotionen! Als Iris Klein (56) in der Nacht zu Samstag weniger Anrufe als Marco und Matthias erhalten hat und somit den Container verlassen musste, brachen bei ihr alle Dämme.

Will nicht nur sich, sondern auch das Grüppchen aus Yeliz Koc (30), Paulina Ljubas (26) und Dilara Kruse (32) rasieren: Matthias Mangiapane (40). © Sat.1

Immer noch richtig angepisst von Yeliz' Exit-Nominierung war Matthias.

Nachdem er sich am Vortag eigentlich mit der alleinerziehenden Mutter versöhnt hatte und man sich weinend in den Armen lag, schießt der 40-Jährige weiter: "Das Thema Yeliz Koc ist bei mir durch. Ich bin emotional und sauer, dass ich offenbar so eine schlechte Menschenkenntnis habe."

Er will dass Konsortium aus Yeliz, Paulina und Dilara "sprengen, dann fällt es wie ein Kartenhaus zusammen und dann bekriegen die sich selber. Man muss es ihnen mit gleicher Münze zurückzahlen! Der Konkurrenzkampf ist hier gerade auf dem Höhepunkt. Aber wie sagt man so schön: Hochmut kommt vor dem Fall."

Yeliz tapfer: "Ich weiß gar nicht mehr, wo ich mich hinsetzen darf. Aber egal, wie scheiße die zu mir sind: Ich schaffe das!" Kurze Zeit später schießt Matthias aber den nächsten Giftpfeil. Er faucht: "Man sieht sich immer zweimal im Leben" und soll dabei Yeliz angeschaut haben, hat die 30-Jährige beobachtet. Das bestreitet er aber.

"Es ist so furchtbar, wie kann man so sein? Das war Matthias' wahres Gesicht", ärgert sich Yeliz.