"Promi Big Brother": Patricia Blanco zieht offenbar in den TV-Container

Trash-Queen Patricia Blanco (52) ist offenbar bei der elften Staffel von "Promi Big Brother" dabei, die im November startet. (Archivfoto) © Felix Hörhager/dpa

Nun verdichten sich jedoch die Anzeichen, dass auch Trash-Queen Patricia Blanco (52) mit in den TV-Container ziehen wird. Die "BILD" erwischte die Tochter von Schlagerstar Roberto (86) am Rande eines Termins in München.

Konkret soll es sich um ein Geheimtreffen bei der Produktionsfirma von "Promi Big Brother" gehandelt haben. Demnach gab es einen ersten Fototermin mit allen neuen Teilnehmern, zudem sollen mit jedem persönliche TV-Trailer gedreht worden sein.

Auf einem Foto, dass die Zeitung veröffentlichte, geht Patricia zu einem schwarzen Van, ist dabei komplett frisiert und geschminkt. In der einen Hand hat sie zwei Paar Schuhe, in der anderen eine Lederjacke - verschiedene TV-Outfits?

Was ebenfalls für eine Teilnahme der gebürtigen Bayerin sprechen würde: Ihr Ex, Immobilien-Millionär Andreas Ellermann (58), soll trotz einer kolportierten Rekord-Gage ein Engagement im Container abgesagt haben.

Hauptgrund soll gewesen sein, dass die Produktionsfirma ihm nicht zusichern wollte, dass die 52-Jährige keine der Kandidaten ist. Ellermann: "Wenn bestimmte Personen in den Container einziehen, ist das nicht gut für meine Gesundheit. Ich bin aktuell frisch liiert und glücklich."