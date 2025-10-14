Doreen Dietel: "Nach der Nacht, in der ich entjungfert wurde, musste ich meinen Mann verlassen"

Köln - Die Geschichten aus DDR-Zeiten sind vor allem für alle Nachwende-Kinder teilweise unbegreiflich. Auch Doreen Dietel (51) hat in ihrer Kindheit und Jugend Traumatisierendes erlebt.

Doreen Dietel (51) erzählt von DDR-Erlebnissen. © Joyn

Die kleine Doreen wuchs im westsächsischen Trünzig (Landkreis Zwickau) auf. Ihr Vater, Kopf des Selbstversorgerhofs, stellte eines Tages einen Ausreiseantrag, der dem Mädchen das Schulleben zur Hölle machte.

Beim sogenannten "Appell", bei dem alle Schüler der Klassen 1 bis 8 auf dem Hof gestanden hätten, habe Doreen vor die Menschentraube treten müssen. Es sei verkündet worden: "Sie ist eine Verräterin des sozialistischen Vaterlandes. Der Umgang mit der Schülerin Doreen Dietel ist strengstens untersagt."

Ab diesem Zeitpunkt sei sie als Außenseiterin gedisst worden. Und: "Ich habe angefangen ins Bett zu nässen."

1989, acht Jahre später, wurde der Antrag genehmigt. Für Doreen zur Unzeit. "Nach der Nacht, in der ich entjungfert wurde, musste ich meinen Mann verlassen." Von Ronny musste sich die damals 16-Jährige trennen, sei aber heute noch immer mit ihm befreundet.