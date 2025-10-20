Unerwarteter Rundumschlag bei "Promi Big Brother": Diese Stars stehen im Finale!

Köln - Der Sieg in der diesjährigen " Promi Big Brother "-Staffel ist zum Greifen nah - zumindest für die sechs Stars, die es ins große Finale geschafft haben. Gleich zwei Bewohner mussten sich am Sonntagabend verabschieden.

Die diesjährigen "PBB"-Finalisten stehen fest! © Joyn

Da Andrej Mangold (38) aufgrund einer Technik-Panne nach seinem Exit in die Show zurückkehren durfte, entscheidet sich das Halbfinale zwischen mehr Promis als zunächst erwartet.

Als Erstes wird Achim Petry (51) von den Zuschauern für unzureichend interessant erklärt und aus der Sendung geworfen. So richtig traurig scheint der Musiker nicht zu sein, stattdessen sei er nur glücklich darüber, "mit erhobenem Haupt" gehen zu können.

Da die Votes bei der anschließenden Nominierung in alle Richtungen verteilt werden, stehen gleich fünf Stars auf der Exit-Liste. Für "Everybody's Darling" Karina Kipp (47) rufen überraschenderweise die wenigsten Menschen an, sodass sie nach Hause geschickt wird.

Somit stehen Andrej, Jimi Blue Ochsenknecht (33), Harald Glööckler (60), Laura "Blond" Lettgen (30), Michael Naseband (60) und Erik "Satansbratan" (26) im großen Finale!

