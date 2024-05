Mike ging mit Transfrau fremd: "Schlau, dass sie Geld draus macht!"

Südafrika - Er schafft es immer wieder, Gesprächsthema Nummer eins zu sein: In der 8. Folge " Prominent getrennt " kommt es zur Aussprache zwischen Mike Cees (36) und seiner Ex Michelle Monballijn (45). Während sie ihm klare Kante zeigt, provoziert er die Zweifach-Mutter immer wieder. Es knallt!

Sie fühlte sich beim Umgang mit ihrem Ex, dem Vater ihrer zwei Kinder, von Mike bevormundet. "Es wird tagtäglich telefoniert, manchmal fünfmal", wirft er ihr vor. Ihr Handy habe die 45-Jährige immer vor ihm "aus Respekt" umgedreht. "Du hast es gehasst, wenn ich am Handy war und auf Insta Kohle verdient hab." Mike lacht: "Was für Kohle? Du hattest zwei Kooperationen!"

Mike Cees (36) bereut seinen Seitensprung. © RTL

Michelle fragt sich, warum er ihr fremdgegangen ist mit Arielle Rippegather - einer Person, "wo klar war, dass es in die Medien kommt". Seine Affäre sei sogar "schlau, dass sie Geld draus macht". Michelle flippt erneut aus: "Das wagst du dir noch zu sagen?"

Er bereut seinen Schritt aber offenbar: "Ich habe mich schlecht gefühlt, ich habe mich geschämt, es war nicht richtig." Dennoch sei Michelle es, die nichts dazugelernt habe. Seine Ex-Partnerin sei ein "Diktator". Und er krepiere am Ende.

"Wärst du so toll, wie du glaubst, wärst du schon ganz woanders. Aber anscheinend sehen andere in dir auch, was ich in dir sehe: Du hast zwei Gesichter", wirft er ihr weiter vor.

Zu viel für seine Noch-Ehefrau, die den Raum verlässt.