Vanessa nach Liebes-Schlammschlacht in nächster TV-Show mit Aleks: "Hab nicht lang gefackelt"
Köln - "Ich bin auf dem Weg der Heilung", beschreibt Vanessa Nwattu (26) ihre aktuelle emotionale Situation. Über die schlagzeilenvolle Trennung von Aleks Petrovic (34) nach "Temptation Island VIP" darf sie nun auch endlich sprechen. Und packt auch ehrlich über die gemeinsame Reise zu "Prominent getrennt" aus.
Als die Anfrage zum RTL-Format kam, habe "gar kein Kontakt" zwischen dem Ex-Paar geherrscht, sagt die 26-Jährige zu TAG24. "Wir sind da wirklich das erste Mal nach einer langen Zeit von Stille wieder aufeinandergetroffen."
Über ihre Beweggründe hält Vanessa auch nicht hinterm Berg, sagt ganz offen: "Ich bin sehr transparent: Bei mir hat der finanzielle Aspekt eine große Rolle gespielt. Deswegen habe ich gar nicht lange gefackelt."
Ihr war wichtig, eine gute Summe Geld zu bekommen, "die mir meinen Start hier in Deutschland wieder ermöglicht, dass ich hier wieder ein bisschen auf die Beine komme, mir meine Einrichtung wieder bezahlen kann".
Mit Aleks war die frühere Berlinerin nach Dubai ausgewandert, hatte in Deutschland alles verkauft. "Deswegen war es für mich eigentlich sehr klar, dass ich es machen werde, auch wenn es mir wahrscheinlich emotional wieder sehr viel abverlangt."
Vanessa Nwattu: "Ich finde die Männer aus dem Reality echt schwierig"
Ihr Bruder Dream habe sie während der vergangenen Zeit besonders unterstützt.
Wie schlimm es ihr während der Beziehung mit Aleks aber wirklich ging, wusste auch er nicht. "Ich habe immer gesagt, es ist alles gut. Mach dir keine Sorgen. Wir führen eine gute Beziehung. Mir geht es gut. War aber halt nicht so."
Die Vorwürfe, Aleks habe sie emotional missbraucht, streitet dieser ab. Sorgen um sein Image macht sich der "maskuline Mann" aber bei Weitem nicht.
Obwohl die Trennungsphase sehr schmerzhaft war, ist die ehemalige "The Power"-Kandidatin wieder bereit, sich zu verlieben. In der Zwischenzeit habe sie auch schon den ein oder anderen kennengelernt, erzählt sie.
Ob sie ihre neue Liebe in einer Datingshow kennenlernen will, darüber ist sich Vanessa noch unschlüssig: "Ich finde die Männer aus dem Reality echt schwierig."
Titelfoto: RTL