"Kampf der Realitystars"-Sieger Serkan Yavuz jetzt Müllmann: "Stinken tut's bestialisch!"

Im Schnitt bekommen die Promis der RTLZWEI-Sendung - neben Yavuz auch Julian F. M. Stoeckel (36), Mario Basler (54), Marijke Amado (69), Kate Merlan (36) und Jörg Draeger (77) - 15.000 Euro netto. Zwei echt lukrative Shows innerhalb zweier Tage für den Familienvater also.

Der mit Freundin Samira Klampfl (29) und Tochter Nova Skye in Regensburg lebende Influencer (253.000 Instagram-Follower) kennt sich in Sachen Mülltrennung jedenfalls schon mal so gar nicht aus. "Was das Gelbe und so ist, weiß ich nicht, deswegen kann ich es auch nicht trennen. Was soll ich denn machen, wenn ich es nicht weiß?"

Sorgen um ihren als Bachelorette-Kandidat bekannt gewordenen Partner macht sich die 29-Jährige aber nicht: "Serkan ist wirklich super talentiert. Ich glaube, dass er bei der Straßenreinigung top sein wird. Er lässt sich was sagen und setzt das auch super schnell um."

Bei der Abfallwirtschaft Stuttgart (AWS) wird Serkan einen Tag arbeiten. Von den 1000 dort Beschäftigten nehmen ihn für das Praktikum Thomas (61), Alexandru (37) Orhan (34), Martin (35) und Tareq (35) unter seine Fittiche.

Sie kümmern sich hauptberuflich um öffentliche Klos, Straßenreinigung und Winterdienst. Aber natürlich auch um die Abfallentsorgung. Ganze 5000 Papierkörbe pro Woche werden geleert, aus denen zwei Millionen Kilogramm eingesammelt werden.