Unerwartetes Geständnis bei "Promis unter Palmen": "Habe mich aus Versehen in dich verliebt"

Thailand - Kaum ist Kim Virginia (29) weg, geht Schwerenöter Nikola Glumac (29) in der vierten Folge von " Promis unter Palmen " wieder bei Melody Haase (31) auf Angriff. Doch die scheint wohl (ernsthaftes) Interesse an einem ganz Anderen zu haben ...

Nikola Glumac (29) geht auf Angriff bei Melody Haase (31), doch die hat für einen ganz Anderen Gefühle ... © Bildmontage: Joyn/ Tan Nian (2)

Eigentlich schien die kurze Turtelei zwischen dem Influencer und der DSDS-Bekanntheit vorüber, als Nikola seiner vermeintlichen Favoritin in Folge 3 einen Heiratsantrag machte.

Doch als Kim Virginia zum Schluss die Villa verlassen musste, nachdem sie zuvor ausgerechnet von dem 29-Jährigen nominiert wurde, lenkt dieser seine volle Aufmerksamkeit wieder auf Melody.

Zwischen den beiden geht es ziemlich heiß her. Nach einem erfolgreichen Teamspiel landen die zwei im Pool, wo die Sängerin den Ganzkörpertätowierten ordentlich in Wallung bringt. So krass, dass sich Nikolas edelstes Teil sichtbar vergrößert und er dieses stolz seinen Mitstreitern präsentiert. "Ich habe die Raupe gesehen", ruft Melody freudig.

Und auch im Thai-Spa geht das von den anderen Teilnehmern ernannte "Liebespaar" zunächst auf Tuchfühlung. Erst, als es um das Thema Nachwuchs geht und Nikola offenbar nicht Melodys gewünschten Bekanntheitsgrad aufweist, kippt die Stimmung. Anschließend heult sie sich bei DSDS-Kollege Menowin Fröhlich (37) aus und gesteht ihm dann auch noch ihre Liebe: "Ich habe mich aus Versehen in dich verliebt."

Der Ex-Knacki, der seit 2019 verheiratet ist, kann zum Liebesgeständnis nur Folgendes sagen: "Schei*e."