Von Lotto-Millionär bis DSDS-Sängerin: "Promis unter Palmen" kommt zurück

Unterföhring - Die neue Staffel " Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles! " ist abgedreht und steht in den Startlöchern. Nun gibt es auch einen Sendetermin.

Sind mit dabei: High-Society-Lady Claudia Obert (63, l.) und Lotto-Millionär Kürsat "Chico" Yildirim (43). © Montage: Georg Wendt/dpa + Rolf Vennenbernd/dpa

Die acht brandneuen Episoden laufen laut Senderangaben ab dem 17. Februar immer montags um 20.15 Uhr bei SAT1.

Mit dabei sind der Lotto-Millionär Kürsat "Chico" Yildirim (43), YouTuber Chris Manazidis (38), High-Society-Lady Claudia Obert (63), Model Janina Youssefian (41), Ex-Nationaltorwart Eike Immel (63), Menowin Fröhlich (37), Reality-Star Iris Klein (57), Reality-Sternchen Kim Virginia (29), Sänger Cosimo Citiolo (42), YouTuberin Lisha Savage (38), Reality-Star Nikola Glumac (28) und Reality-Sternchen Melody Haase (30).

"Die Staffel wird ein Fest für jeden Realityfan", zeigt sich SAT.1-Senderchef Marc Rasmus schon im Vorfeld begeistert.

Kein Wunder. Schließlich sind seit der letzten Staffel knapp vier Jahre vergangen. In wenigen Wochen soll diese Durststrecke dann aber enden.

In einer traumhaften Villa am Strand von Thailand wurden die mehr oder weniger bekannten Teilnehmer vor einigen Monaten untergebracht und mussten dort in gemeinsamen Teamspielen gegeneinander antreten.