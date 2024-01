Reality-Sternchen im Dschungel ausgesetzt: "Bisschen über den Rand gepinkelt"

Are You The One

Folge 1 startet - wie soll es anders sein - mit dem "Einzug" der Möchtegern-Promis in eine Traumvilla. Cosimo Citiolo (42) ist begeistert: "Mamma Mia, wie geil!" Aussehen ist für den Checker vom Neckar sehr wichtig. "Du musst keine Muckis haben, zur Not bisschen photoshoppen, wo ist das Problem?"

Luis Tinderking (33) ist der für deutsche Zuschauer unbekannteste Teilnehmer an "Reality Backpackers". © Joyn

Ebenfalls beim ihr noch unbekannten TV-Abenteuer dabei ist Melody Haase (29). Das DSDS-Sternchen: "Ich wurde um 20.15 Uhr geboren - Primetime, Baby!"

Neben Tommy Pedroni (28), der ein Team mit Lena Schiwiora (27) bilden wird, ist auch ein - zumindest in Deutschland - weitgehend unbekanntes Gesicht dabei. Luis Tinderking (33) ist Gewinner der österreichischen "Forsthaus Rampensau"-Ausgabe. Interessiert Christina nicht: "Who the f*ck is Luis, I don't know!"

Der extrovertierte Alpenländler ist für Melodys Dafürhalten wohl homosexuell verlangt. "Ist der überhaupt am Suchen in meinem Teich?", fragt sie in die Runde. Dass er hetero ist, wie Tara bestätigt, hätte die 29-Jährige "nicht gedacht".

Im Jeep geht es Team für Team in den Dschungel. Bepackt mit Rucksäcken samt Klamotten, Kosmetik und persönlichen Gegenständen werden sie ausgesetzt und erhalten über verschlüsselte Botschaften die Wegbeschreibung zum Nachtlager.