Promi-Camper am Limit: Christina Dimitrious Idioten-Spruch kickt

Ko Samui (Thailand) - Bei den prominenten " Reality Backpackers " steht die nächste Etappe an. In Doppelfolge 3 & 4 wird's kuschelig, anstrengend und ekelhaft.

Cecilia Asoro (27) mag Campen. Nicht. © Joyn

Die Begeisterung über die Schlafsituation hält sich in Folge 3 vielerorts in Grenzen. "Ich hab mit 15 Mal gezeltet und Mutter heulend angerufen: 'Hol mich hier ab!' Ich schlafe hier nicht, zu einer Million Prozent", zickt Cecilia Asoro (27) rum. Teampartner Luis Tinderking (33) versteht die Aufregung nicht: "Ich sag's gleich: Ich find's hier schön!"

Während Christina Dimitriou (32) Schiss vor Schlangen hat, versucht Tara Tabitha (30) die Lage zu entspannen: "Ich werde mich da drin verbarrikadieren. Was da draußen rumkriecht, ist mir wurst."

Lena Schiwiora (27) konnte sich dagegen schnell mit Teampartner Tommy Pedroni (28) "anfreunden". Woran das wohl liegt? Sie würde es "scheiße finden, wenn wir tauschen".

Tatsächlich kommen sich die beiden in Nacht eins "auf einer Ebene zu früh zu nah", so der Sonnyboy. Tara macht sich Sorgen: "Ich hoffe, dass er sie nicht verarscht. Er ist sehr auf sich, seine Vorteile und was er erreichen will bedacht."