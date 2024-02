Cosimo nackt vor laufenden Kameras: "Noch nie so viele Haare auf einem Arsch gesehen"

Ko Samui (Thailand) - In der neuen " Reality Backpackers "-Doppelfolge 9 & 10 geht's für zwei Teams auf eine traumhafte Insel, wo sich Cosimo Citiolo (42) so wohlfühlt, dass er splitterfasernackt herumrennt. Und dann Probleme hat, seinen kleinen Checker vom Neckar zu verstecken.

Das Ex-DSDS-Sternchen weint: "Wenn ich mit Tommy in einem Team sein sollte, bin ich skeptisch. Ich traue ihm nicht." In der Vergangenheit habe es zwischen ihr und Tommy Pedroni (28) zudem bereits einen Flirt gegeben. "Dafür bin ich gerade gar nicht offen!"

"Sie zurückzulassen tut weh. Wir haben uns super verstanden, hatten nie einen Streit", trauert Cosimo in Folge 9 Melody Haase (29) hinterher, von der er sich trennen musste.

Cosimo zieht blank. © Joyn

Dort wird auch noch mal Christina Dimitrious (32) Ausraster aus der Doppelfolge 7 & 8 thematisiert. "Christina labert mir zu viel Bullshit. Zu viel mit Loyalität und selber kriegt sie nichts geschissen. Ich kann's nicht mehr hören, die geht mir auf den Sack", wird Cecilia deutlich.

Cosimo ist ebenfalls noch verärgert über Christinas "Abspeck"-Spruch ihm gegenüber. "Wir sind privat beste Freunde, blamier mich doch nicht im Fernsehen!" Er hält es für "unlogisch", nach der Show mit ihr weiterhin Kontakt zu haben.

Nach der Ankunft auf der Insel steht eine Bar mit kühlen Drinks und tanzbarer Musik bereit. Cosimo gefällt es so gut, dass er in Folge 10 alle Hüllen fallen lässt und nackt ins Meer rennt. Tommy ist irritiert: "Ich hab noch nie so viele Haare auf einem Arsch gesehen!"

Tiefgründig wird's beim Damen-Team Tara Tabitha (30) und Christina. Tara erzählt, dass sie ein "Super-Single" sei. "Mehr Single als ich geht nicht. Ich schreib nicht mal mit jemandem. Ich will keine oberflächlichen F*ckboys."

Und Luis Tinderking (33) gibt seiner neuen Errungenschaft Lena Schiwiora (27) Komplimente. "Eins muss ich sagen: Jackpot!" Geht da was? Oder hängt Lenas Herz (weiterhin) an Tommy?