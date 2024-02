Reality-Star Till Adam bei den "Ernährungsdocs": Expertin gibt erschreckende Prognose!

Kiel - Schon seit rund acht Jahren leidet der Reality-TV-Star Till Adam (35, " Bauer sucht Frau ") an einer chronischen Krankheit.

Till Adam (35) kennen viele aus dem TV: Er nahm schon bei "Temptation Island", "Ex on the Beach", "Bauer sucht Frau" und an der "Bachelorette" teil. © NDR/Moritz Schwarz

Erst vor rund einem Jahr erklärte er seiner Instagram-Community den Grund für seine immer wieder auftauchenden Social-Media-Pausen: Er leidet an der Autoimmunerkrankung Colitis ulcerosa, die immer wieder in heftigen Schüben verläuft.



In den schlimmen Phasen kämpft der Schleswig-Holsteiner mit heftigen Durchfällen, Bauchkrämpfen und Blut im Stuhl und ist dadurch manchmal wochenlang arbeitsunfähig. In seiner Verzweiflung wandte er sich nun an die NDR-Ernährungsdocs und erhielt von Internistin Silja Schäfer eine beunruhigende Prognose.

"Wenn die Colitis nicht mehr durch Medikamente zu beherrschen ist, steht der nächste Schritt an", erklärte sie dem Bademeister. In einer Operation müsste Till dann der komplette Dickdarm entfernt werden. "Häufig ist es so, dass dann doch ein künstlicher Ausgang vorübergehend sein muss. Als Bademeister wollen Sie das nicht."

Beim Gedanken an eine solche Zukunft verschlug es dem 35-Jährigen die Sprache. "Das ist das Worst-Case-Szenario, wenn es darauf hinauslaufen sollte."