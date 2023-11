"Reschke Fernsehen" knöpft sich Olaf Scholz vor

Gleich zu Beginn geht es bei "Reschke Fernsehen" um Kanzler Olaf Scholz (65, SPD). © Michael Kappeler/dpa

Die Journalistin blickt in der Sendung erneut hinter die Fassade von Politik, Lobbyismus oder Social Media und deckt überraschende Hintergründe auf, teilte der NDR mit. Vier neue Folgen soll es geben.

Die erste wird am morgigen Donnerstag, dem 2. November, gezeigt. Darin geht es um Olaf Scholz (65, SPD). Der Bundeskanzler mache Politik der ruhigen Hand 2.0. Den Begriff prägte der damalige Kanzler Gerhard Schröder (79, SPD) Anfang der 2000er mit seiner Wirtschaftspolitik, die trotz über vier Millionen Arbeitslosen aus Abwarten bestand.

Was macht also Scholz heute, dass er mit dem Altkanzler verglichen wird? Hat er Wahlversprechen kassiert? Laut NDR-Ankündigung zeigt Reschke, dass der 65-Jährige klammheimlich SPD-Positionen entsorgt.

In der zweiten Ausgabe von "Reschke Fernsehen" geht es am 9. November um den Bund der Steuerzahler. Der betreibt die Schuldenuhr und gibt jährlich ein Schwarzbuch heraus, in dem Steuerverschwendung aufgezeigt werden soll. Alles im Sinn der Bürgerinnen und Bürger? Schon lange steht der Bund der Steuerzahler in der Kritik.

Der Vorwurf: Er soll vor allem die Interessen der Unternehmen und der Reichen vertreten. Das sieht sich Anja Reschke genau an.