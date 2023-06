"Reschke Fernsehen": So krass belügt uns die Öl-Industrie seit Jahrzehnten

Hamburg - Seit dem gestrigen Donnerstag ist die erste Folge der zweiten Staffel von " Reschke Fernsehen " in der ARD-Mediathek verfügbar. In dieser geht es um das Thema: " Der Kampf ums Klima: Wie uns die Öl-Industrie belügt ".

Journalistin Anja Reschke (50) hat sich in der neuen Folge ihrer Sendung "Reschke Fernsehen" mit dem Klimawandel und den Lügen der Öl-Industrie befasst. © NDR/Thorsten Jander

Anja Reschke (50) und ihr Team beleuchten in der 30-minütigen Folge "ein sehr dunkles Kapitel von Lobbyismus", wie es die Journalistin selbst bezeichnet.

So wird unter anderem aufgearbeitet, wie die fossile Brennstoffindustrie jahrzehntelang den menschengemachten Klimawandel leugnete. Unter anderem ist ein Ausschnitt von Lee Raymond (84) aus dem Jahr 1996 zu sehen, in dem der damalige Chef des Öl-Konzerns "ExxonMobil" eben diesen abstreitet.

Blöd nur, dass "ExxonMobil" selbst bereits in den 70er-Jahren eine Studie in Auftrag gegeben habe, die ergeben hätte, dass der Klimawandel "am wahrscheinlichsten durch die Freisetzung von Kohlendioxid aus der Verbrennung fossiler Brennstoffe beeinflusst" werde, also durchaus menschengemacht sei.

Auch andere große Konzerne wie "Shell" oder "BP", zu dem unter anderem alle "Aral"-Tankstellen gehören, hätten Studien in Auftrag gegeben, die ähnliche Ergebnisse brachten. Dennoch sei der menschengemachte Klimawandel konsequent geleugnet worden.

Seinen vorläufigen Höhepunkt hätte diese Entwicklung schließlich 2007 gehabt, als an alle Redaktionen in den USA ein Report verschickt worden sei, in dem 400 angebliche Wissenschaftler den Klimawandel anzweifelten. Später stellte sich heraus, dass ein Großteil für die Öl-Industrie arbeitete, oder aber gar keine Verbindung zur Klimawissenschaft hatte.