"Reschke Fernsehen": So werden Frauen beim Arzt benachteiligt

Hamburg - Anja Reschke (50) hat sich in der neuen Folge von " Reschke Fernsehen " die Medizin vorgeknöpft. Ihr Fazit: Hier herrsche fatale Gleichbehandlung.

Anja Reschke (50) spricht von "Faildiagnosen". © NDR/Thorsten Jander

Jahrzehnte sei man davon ausgegangen, dass Männer und Frauen grob gleich seien und es daher keine Unterschiede in der medizinischen Behandlung brauche. Erst in den 90ern änderte sich diese Sicht langsam. Damals begannen die ersten Forschungen an dem Thema.

Ein Beispiel für die Unterschiede sei der Herzinfarkt. "Wie der abläuft wissen wir ja", sagte Reschke und fügte hinzu: "Stechender Schmerz in der Brust, Schmerzen im linkem Arm Luftnot – zack, bumm!" So ist das beim Mann. Doch bei Frauen laufe ein Herzkasper nicht so filmreif ab.

Die Symptome seien Bauch-, Kopf- und Rückenschmerzen – vor allem zwischen den Schulterblättern –, Übelkeit und Luftnot. "Also nicht ganz so simpel wie beim Mann und deswegen wird es auch heute noch schlechter erkannt." Dabei würden ein Drittel aller Herzinfarkte Frauen treffen. Das Resultat sei, dass sie häufiger daran sterben.

Denn als Auslöser für die Symptome würden Ärzte oft Stress ansehen. Eine Frau berichtete in der Sendung davon, dass sie mit einem Herzinfarkt Physiotherapie verschrieben bekommen habe. Fehlbehandlung.