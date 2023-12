Astronaut Matthias Maurer reiste ins Weltall: Seine Unterhose wurde dabei zur Sternschnuppe!

2021 reiste der 53-Jährige für 177 Tage ins Weltall. © Christian Juppe

Riverboat-Moderatorin Kim Fisher (54) quetschte den Astronauten ganz ausführlich über den Alltag aus. Unter anderem wollte sie genau wissen, was denn mit der sauberen und dreckigen Wäsche im All passiert - schließlich hat die Raumschiff-Crew lediglich eine begrenzte Menge an Wasser an Bord.

"Die Wäsche wird vorher hochgeschickt auf die ISS mit einer Versorgungskapsel. Das Essen geht so hoch, das Equipment für die Experimente. Ich habe dann alle drei Tage eine neue Unterhose anziehen können", erklärte Maurer ganz unverblümt.

Etwaige Eskapaden für die Nase seien dabei zu dementsprechend verschmerzen. "Es machen alle so, und es riechen auch alle relativ ähnlich. Deswegen ist es okay!", lachte der Astronaut.

Die alte Wäsche, nicht mehr brauchbares Material und der Inhalt Toilette wird mit einer Versorgungskapsel dann wieder in Richtung Erde geschickt. "Sie verglüht dann und wird eine Sternschnuppe", erklärte der 53-Jährige.