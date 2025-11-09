Axel Prahl lüftet Geheimnis: "Habe Bett, in dem Roland Kaiser gestorben ist, gekauft"

Leipzig - Vor 12 Jahren gab Sänger Roland Kaiser (73) im "Tatort" sein Schauspiel-Debüt an der Seite von TV-Ermittler Axel Prahl (65). Daraus entstand eine gute Freundschaft und die geht so tief, dass Prahl sogar ein Bett aufbewahrt, in dem Kaiser den Film-Tod starb.

Axel Prahl (65) erzählte im MDR "Riverboat" einige Geschichten aus seinem Leben. © IMAGO / STAR-MEDIA

Im MDR "Riverboat" berichtete Axel Prahl über das Buch "Was man liebt, braucht Zeit", wo es um sein Leben und seine Karriere geht. Moderatorin Kim Fisher (56) fragte nach und wollte wissen, ob Prahl wirklich das besagte Bett besitzt.

"Ja, das habe ich gekauft und eingelagert", bestätigte der 65-Jährige mit einem Lächeln.

"Ich kannte die Ausstatterin gut und sie sagte: 'Mensch, dieses schöne Bett haben wir teuer gekauft und jetzt wissen wir nicht, wohin damit' und dann habe ich gesagt 'Na ja, wenn da Roland Kaiser drin gestorben ist'", erinnerte sich Prahl.

Kaiser hat 2013 im "Tatort" mit dem Titel "Summ, summ, summ" mitgespielt. Er spielte den Sänger Roman König, der in Folge eines Bienenstiches starb. Axel Prahl und Jan Josef Liefers (61) ermittelten als Kommissar Frank Thiel und Dr. Karl-Friedrich Boerne in dem Fall.

"Wir haben uns bei dem Dreh angefreundet und sind seitdem mehr oder weniger unzertrennlich. Er ist aber auch wirklich ein Schatz", lobte Prahl Kaiser.