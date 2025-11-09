Axel Prahl lüftet Geheimnis: "Habe Bett, in dem Roland Kaiser gestorben ist, gekauft"
Leipzig - Vor 12 Jahren gab Sänger Roland Kaiser (73) im "Tatort" sein Schauspiel-Debüt an der Seite von TV-Ermittler Axel Prahl (65). Daraus entstand eine gute Freundschaft und die geht so tief, dass Prahl sogar ein Bett aufbewahrt, in dem Kaiser den Film-Tod starb.
Im MDR "Riverboat" berichtete Axel Prahl über das Buch "Was man liebt, braucht Zeit", wo es um sein Leben und seine Karriere geht. Moderatorin Kim Fisher (56) fragte nach und wollte wissen, ob Prahl wirklich das besagte Bett besitzt.
"Ja, das habe ich gekauft und eingelagert", bestätigte der 65-Jährige mit einem Lächeln.
"Ich kannte die Ausstatterin gut und sie sagte: 'Mensch, dieses schöne Bett haben wir teuer gekauft und jetzt wissen wir nicht, wohin damit' und dann habe ich gesagt 'Na ja, wenn da Roland Kaiser drin gestorben ist'", erinnerte sich Prahl.
Kaiser hat 2013 im "Tatort" mit dem Titel "Summ, summ, summ" mitgespielt. Er spielte den Sänger Roman König, der in Folge eines Bienenstiches starb. Axel Prahl und Jan Josef Liefers (61) ermittelten als Kommissar Frank Thiel und Dr. Karl-Friedrich Boerne in dem Fall.
"Wir haben uns bei dem Dreh angefreundet und sind seitdem mehr oder weniger unzertrennlich. Er ist aber auch wirklich ein Schatz", lobte Prahl Kaiser.
Axel Prahl lag noch nicht mit Roland Kaiser im Bett
Das Bett steht aber nicht in seinem privaten Schlafzimmer, sondern wird eingelagert. Co-Moderator Joachim Llambi (61) konnte sich eine Frage nicht verkneifen: "Wart ihr schon zusammen in dem Bett?"
"Noch nicht", witzelte der Schauspieler.
Dass Axel Prahl seinen Beruf mit Leib und Seele ausführt, zeigte sich auch beim "Riverboat". Mit hörbar angeschlagener Stimme war der "Tatort"-Kommissar im Leipziger Studio zu Gast.
Die Stimmprobleme kommen von der Arbeit. Nach dem "Tatort" habe er noch eine Kinorolle übernommen, wo er viel rumschreien musste. "Dabei habe ich mir leider die Stimmbänder verletzt und jetzt sind sie entzündet."
Aber alles halb so schlimm, versicherte Prahl: "Man muss mich nicht einschläfern."
Die ganze Folge des MDR "Riverboat" vom 7. November mit weiteren spannenden Gästen, könnt Ihr in der ARD Mediathek streamen.
Titelfoto: Bildmontage: IMAGO / STAR-MEDIA; Sebastian Kahnert/dpa